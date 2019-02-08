زيادة عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الكورية

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صرحت وزارة العدل الكورية بأن 180 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الكورية خلال الستين عاما الماضية، منذ تسجيل أول مواطن كوري متجنس في عام 1957. وأول أجنبي أصبح مواطنا كوريا متجنسا هو السيد "سون إيل سونغ " من تايوان. وازداد عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الكورية سنويا، فمنذ عام 2010، يحصل حوالي 10 آلاف أجنبي على الجنسية الكورية كل عام. كما بلغ عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الكورية في العام الماضي 11 ألفا و566 بزيادة بلغت 14.6% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي هذا الصدد، أقيمت الدورة الأولى من مراسم تسليم شهادة الجنسية الكورية في القاعة الكبرى في متحف الحروف الكورية "هانغول" الوطنية في منطقة "يونغ سان" بحضور وزير العدل. وأقيمت هذه المراسم يوم الواحد والعشرين من شهر يناير الماضي، وحضرها المواطنون الكوريون المتجنسون حديثا للحصول على شهادة الجنسية الكورية. وقام جميعهم بتأدية اليمين الدستوري قائلين إنهم يتعهدون بأنهم سيلتزمون بالدستور والقوانين الكورية والمسؤوليات والواجبات كمواطنين كوريين.