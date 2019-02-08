عربات زهور متنقلة كحل لمشكة البطالة

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أعلنت بلدية سيول أنها ستبدأ بتشغيل سوق الزهور المتنقلة للشباب في المناطق الحضرية بالتزامن مع قدوم موسم التخرج والالتحاق بالمدارس والجامعات.

يذكر أن سوق الزهور المتنقلة هي نوع من المشروعات التي تجريها بلدية سيول من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز صناعة الزهور. وهو عبارة عن شاحنة للزهور "flower truck"، يتم تشغيلها ارتباطا بخمس وعشرين جامعة ابتداء من الثامن من فبراير الجاري إلى السادس والعشرين.

محمد صمادي: وسوف تبيع شاحنات الزهور مختلف أنواع الزهور والنباتات بدءا من باقات زهور مراسم الزفاف، ونباتات للحد من الغبار الناعم، وحتى أواني الزهور. كما سيتم بيع باقات الزهور المزودة بالتصميمات المبتكرة بمناسبة التخرج والالتحاق بالجامعات، والنباتات المنزلية الصالحة لتنقية الهواء داخل المنزل. ويمكن للراغبين أن يتقدموا بطلب إلى فريق الزراعة البيئية في مركز التكنولوجيا الزراعية.