بناء نظام التأمين الاجتماعي الشامل في كوريا

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قررت الحكومة الكورية ضخ 332 تريليون وون حتى عام 2032 من أجل بناء نظام تأمين اجتماعي شامل. تجدر الإشارة إلى أن الخطة الأساسية للتأمين الاجتماعي تنص على هيكل سياسة التأمين الاجتماعي، وتضع الحكومة هذه الخطة مرة كل 5 سنوات. ومؤخرا وضعت الحكومة الخطة الثانية للتأمين الاجتماعي تحت شعار "مجتمع شامل يتعايش فيه الجميع برفاهية".

وتستهدف الخطة رفع مستوى معيشة الشعب الكوري من المركز الثامن والعشرين حاليا ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى المركز العاشر حتى عام 2040 . وفي هذا السبيل، وضعت الحكومة 4 أهداف محورية، الأول: يتمثل في نسبة العمالة منخفضة الأجور من 22.3% في عام 2017 إلى 15% في عام 2040. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تنوي الحكومة تكريس جهودها لتوسيع شبكة أمن فرص العمل وتعزيز التعلم على مدى الحياة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية. ويتمثل الهدف الثاني في تخفيض نسبة الفقر النسبي. ومن خلال الدعم العام وضمان دخل العمال وتعزيز معاشات بعد التقاعد، تهدف الحكومة إلى تخفيض نسبة الفقر النسبي من 17% في عام 2017 إلى 11% في عام 2040.

أما الهدف الثالث فيتمثل في زيادة العمر الصحي المتوقع من 73 عاما في عام 2016 إلى 78 عاما في عام 2040، حيث وضعت الحكومة عددا من السياسات متوسطة وطويلة المدى بما فيها تخفيض تكلفة الرعاية الطبية، وزيادة كفاءة نظام استخدام العلاج الطبي. كما سيتم رفع نسبة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية مقابل إجمالي الناتج المحلي من 5.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2040.

ويقول الخبراء إن إجمالي توجهات الخطة الأساسية الثانية صحيحة، لكن المشكلة تكمن في المصادر المالية اللازمة. ومن جانبها تقول الحكومة إنها تنوي توفير تلك الأموال من خلال إعادة هيكلة الإنفاق وتوسيع قاعدة الدخل من الضرائب.

وفي الوقت نفسه يشير الخبراء إلى نقص في الخطط المفصلة للتمويل. ولهذا فإن نجاح الخطة يعتمد اعتمادا رئيسيا على حصول موافقة على زيادة تحمل التكلفة بواسطة الشعب.