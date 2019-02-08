



حقق المسلسل التلفزيوني "قلعة سكاي sky castle" نسبة مشاهدة بلغت 23.8، ليتجاوز بذلك نسبة مشاهدة المسلسل "العفريت" الذي سجل نجاحا كبيرا جدا من بين مسلسلات البث التلفزيوني غير الأرضي.

وتدور أحداث المسلسل عن الآباء الكوريين في الطبقة العليا الذين يسعون إلى إلحاق أولادهم بالجامعات العريقة وكلية الطب في جامعة سيول بصفة خاصة، حيث تشير كلمة "sky" إلى أول حرف من أسماء أول ثلاث جامعات عريقة في البلاد، فيرمز حرف s إلى جامعة سيول، وحرف k إلى جامعة كوريو، أما حرف y فيرمز إلى جامعة يون سيه.