الوظيفة الحكومية الأكثر تفضيلا للآباء كمهنة لأولادهم في المستقبل

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تبين من نتيجة استطلاع أجراه موقع "سا رام إين" المتخصص في توفير العديد من الوظائف على شبكة الإنترنت على 625 موظفا بشأن تفضيلاتهم لمهن أبنائهم في المستقبل، أن مهنة "موظف حكومي" جاءت في المركز الأول بنسبة 31.4% كوظيفة مفضلة لأبناء الموظفين المشاركين في الاستطلاع. ويرى الخبراء أن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة يرجع إلى الصعوبة في البحث عن عمل، والركود الاقتصادي.

وجاء العمل في المجال الطبي، بما في ذلك مهن الطبيب والممرض والصيدلي، في المركز الثاني بنسبة 21.6% بعد الموظف الحكومي. وجاءت المهن ذات الصلة بالمجال القانوني في المركز الثالث بـ17.8%. أما مهنة "موظف في شركة خاصة"، والعمل في المجال التعليمي، مثل المعلمين والأساتذة، فقد احتلت المركز الرابع بنسبة 15%، كل على حدة.

وفيما يخص سؤالا حول ما إذا كنت تتمنى أن يعمل أولادك في نفس العمل معك في المستقبل، أجاب 61.9% من المشاركين بأنهم لا يريدون ذلك. ومن بين أسباب هذه المعارضة: انخفاض الدخل نسبيا في المقام الأول، وتلاه الضغوط النفسية الكبيرة جدا، ثم انخفاض إمكانيات التقدم والتنمية في العمل، وعدم وجود معاشات بعد التقاعد، واحتمال انخفاض الشعبية في العمل في المستقبل.