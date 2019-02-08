بلدية سيول تفتح 4 حدائق للراغبين في إقامة حفل زفاف مجانًا

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بمناسبة قرب حلول فصل الربيع ورغبة العديد من الأزواج الجدد في إقامة حفل زواج غير تقليدي وغير مكلف من الناحية المادية، أعلنت بلدية سيول في الآونة الأخيرة عن مراسم زفاف مصغرة في أربع حدائق في سيول! واستئجار مكان مراسم الزفاف هناك مجانا. وستتسلم بلدية سيول طلبات استئجار مكان مراسم الزفاف في حديقة بطولة كأس العالم، وحديقة المواطنين، وحديقة الأسرة في يونغ سان، وحديقة جبل نام. وذلك تحت عنوان "مراسم زفاف مصغرة في الحدائق التي توفر الطاقة والموارد"، وستحصل على طلبات من 144 من الأزواج الجدد.

كما سيتم استخدام رسائل دعوة الزفاف المصنوعة من الورق الذي تم تدويره، وعرض الأكلات التي لا تحتاج إلى الطاقة للتسخين مثل السندويشات والأطعمة الخفيفة.

ويمكن للأزواج الجدد إقامة مراسم الزفاف في الحديقة الجميلة مع الالتزام بحماية البيئة وتوفير الطاقة.