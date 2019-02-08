توظيف عدد من الأطفال والمراهقين كأعضاء في اللجنة التابعة لبلدية سيول

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أعلنت بلدية سيول أنها ستوظف أعضاء لجنة مشاركة الأطفال والمراهقين التابعة لبلدية سيول بحلول الثاني والعشرين من فبراير الجاري. وهؤلاء الأطفال والمراهقون الذين سيتم اختيارهم كأعضاء في لجنة المشاركة سيسمح لهم بعرض أفكارهم وآراءهم الخاصة تجاه السياسات والمشروعات المتنوعة التي تقوم بتنفيذها بلدية سيول فيما يخص المراهقين. كما يمكنهم الاستشارة والتقييم.

وفي هذا السياق، يتم تعيين مراهق كعمدة شرف لمدينة سيول، وعقد مؤتمر الأمل العام بشكل منتظم، وإقامة مهرجان لحقوق الإنسان يقوده المراهقون، وذلك ضمن نموذج تحويل آراء ومقترحات المراهقين في لجنة مشاركة الأطفال والمراهقين إلى سياسات لبلدية سيول. ويمكن أن يتقدم للعضوية أي أحد من الأطفال والمراهقين الذين يسكنون في سيول وتتراوح أعمارهم بين التاسعة وحتى الرابعة والعشرين.

وطريقة الاختيار قائمة على التوظيف المفتوح، ولكن من أجل ضمان مشاركة الأقليات وتساوي الفرص، يتم الاختيار جزئيا من خلال الحصول على ترشيح من بعض المؤسسات.

بسمة: ومدة عضوية لجنة المشاركة سنة واحدة، ويشارك الأعضاء في مؤتمر دوري أربع مرات في العام، وفي اجتماعات شهرية. إلى جانب ذلك، يقترحون أفكارهم تجاه جميع السياسات المتعلقة بشؤون الأطفال والمراهقين، ويشاركون في منتدى سياسات الأطفال والمراهقين وورش العمل ومؤتمر الأمل العام، والفعاليات الخاصة بالأطفال والمراهقين. ولمن أكمل مهامه خلال فترة العضوية، يتم تسليمه شهادة تدل على المشاركة في اللجنة، ولمن قام بأنشطة متميزة وبارزة، يتم تسليمه شهادة خاصة باسم عمدة سيول.