لمحاربة الشيخوخة عليكم بتناول الطماطم!

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مع تقدمنا في العمر، نتوقع ظهور بعض العلامات الطفيفة للشيخوخة، فلا يمكن لأحد أن يهرب من الشيخوخة. ولكن هناك حل سري لوقف علامات الشيخوخة، وهو تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تقضي على الأكسجين النشط، الذي يعتبر السبب الرئيسي للشيخوخة.

إن الشيخوخة عبارة عن إجراء طبيعي لا يمكن ردعه، ولكن يمكننا محاولة إبطاءِ آثارِه من خلال القيام بتغييرات إيجابية على نمط الحياة، وتناول أطعمة صحية تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة. ومن بين الأطعمة المختلفة التي تبطئ الشيخوخة، أود أن أقدم لكم "الطماطم"، التي يؤكد خبراء الجمال أنها من أكثر العناصر الطبيعية الفعّالة لمكافحة الشيخوخة، نظرًا لاحتوائها على مادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة القوية، إلى جانب إحتوائها أيضًا على العديد من الفيتامينات المفيدة للبشرة.

ومن المعروف أن الليكوبين هو العنصر الأكثر فاعلية في العديد من مضادات الأكسدة. وقد أظهرت دراسات أن النشاط المضاد للأكسدة من الليكوبين يعد ضعف نشاط بيتا كاروتين و100 مرة مقارنة بفيتامين "إي". ويحتوي عصير الطماطم على كمّية كبيرة من مادة "الليكوبين" المضادة للأكسدة والمفيدة جداً للبشرة، وأيضاً لمحاربة الجذور الحرّة التي تُسرّع الشيخوخة وتُتلِف الخلايا السليمة. ولكن هل تعرفون أنّ أكل الطماطم يضرّ بصحتنا إذا تم ذلك بشكل غير صحيح؟ يقول خبراء التغذية إن الطماطم، وهي ضمن الخضراوات الشائعة التي نأكلها يوميا، يمكن أن تكون السم الذي يعزز الشيخوخة إذا تم تناولها بطريقة خاطئة. إذن ما هي الطرق الخاطئة لتناول الطماطم؟

أولا: نشرب عادة عصير الطماطم كالمعتاد، ولكن شرب عصير الطماطم على معدة فارغة قد يسبب قرحة المعدة. فعندما تؤكل الطماطم على معدة فارغة، ترتبط مادة البكتين الموجودة في الطماطم بحمض المعدة مما يسبب تفاعلا كيميائيا، وتتحول إلى كتلة غير قابلة للذوبان وتسبب عسرا للهضم وربما قرحة في المعدة.

ثانيا: هناك أشخاص يستمتعون بتناول الطماطم، سواء كسلطة أو مقبلات، عندما يشربون النبيذ. وتجدر الإشارة إلى أن الطماطم غنية بالتانينات، والنبيذ غني بالتانينات أيضا. كما أن عنصر التانين في الطماطم يحفّز جدار المعدة ويسبّب الكثير من حمض المعدة، وهو ما يمكن أن يسبب قرحة المعدة. ولذا من الأفضل تجنب تناول الطماطم عند شرب النبيذ.

علاوة على ذلك، فإن الليكوبين الموجود في الطماطم يكون في شكل يصعب امتصاصه في الجسم، ولكن ﻳﺤﺪﺙ اﻣﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻴﻜﻮﺑﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ في أﻏﺬﻳﺔ ﻤﻄﺒﻮﺧﺔ تحتوي ﻋﻠﻰ ﺩﻫﻮﻥ.

اذا كنتم تعانون من الشيخوخة المبكرة وتريدون محاربتها طبيعيا، فإنني أنصحكم بتناول الطماطم يوميا بطريقة صحيحة، سواءٌ كعصير أو مضافة إلى وجبات الطعام.