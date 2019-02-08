شيغول جانغ / سام شيغي / هوهو بادا





هناك مُطرب أطلق أول ألبوماته الغنائية وهو في 47 من العمر. وهي سن يفكر الكثيرين فيها في التقاعد المبكر، فلا يوجد من يراها نقطة بداية لمشوار جديد في الحياة. المغني المذكور كان قد عمل في 15 وظيفة مختلفة قبل ذلك، بدأ كموظف صغير في شركة تجارية صغيرة، ثم عمل كبائع فاكهة ثم بائع أثاث. وكانت آخر وظيفة عمل فيها هي فني إصلاح سيارات في مركز لتصليح السيارات يملكه زوج أخته. وكان ضمن زبائن المركز مدير "سو تيجي 서태지"، وهو من أيقونات عالم الموسيقى في كوريا. كان يبحث عن شخص ليعزف على الـ"تيه بيونغ سو 태평소" لمقطوعة "هايوغا 하여가" في حفل موسيقي. قال الرجل إنه يعرف كيفية عزف التيه بيونغ سو فأتيحت له الفرصة كي يعزف الآلة في الحفل الموسقي بضعة مرات. وبعد فترة، كان قد سُرح من العمل في مركز صيانة السيارات، كان يعاني من البطالة، وراح يكتب الأشياء التي يستطيع فعلها، والأشياء التي يريد أن يفعلها. وفي آخر القائمة، كتب: عزف التيه بيونغ سو. كان يائسا، ورأى أن هذا هو أمله الوحيد، فراح يرجو أعضاء فرقة "سا مول نوري" أن يسمحوا له بالعمل دون أجر. وهكذا حصل على عمل كعازف تيه بيونغ سو في فرقة "لي كوانغ سو 이광수" فائقة الشهرة. وهنا كانت البداية الحقيقية لمشواره الفني، حيث حصل على جائزة في مهرجان "جون جو ديه ساسِب 전주대사습". لكن موهبته الحقيقية لم تكتشف إلا في يوم عقد فيه حفل صغير بعد انتهاء العرض الموسيقي، غنى فيه بطلنا أغانٍ كورية تقليدية. وحين سمعه عازف البيانو الشهير "ليم دونغ تشانغ" طلب منه الانضمام إليه في حفل موسيقي آخر، فصار من أشهر مطربي الأغاني الكورية التقليدية وأكثرهم احتراما في كوريا. واسم بطلنا هو "جانغ سا إيك 장사익"، الذي يعتبر أسطورة في عالم الموسيقى الكورية التقليدية.

بعد أول حفلاته الموسيقية، قال جانغ سا إيك إنه شعر بالسعادة الحقيقية لأول مرة في حياته، وإنه يشعر بامتنان عميق لكل من عرفه في حياته، حتى زوج شقيقته الذي طرده من العمل في مركز صيانة السيارات، لأن هذه الأحداث هي ما قادته إلى طريق اكتشاف موهبته. فهو، رغم موهبته، لم يكن ليحقق ما حققه دون تلك المساعدات التي تلقاها والحوادث التي مر بها. وكانت نقطة قوته هو غنائه بحس عالٍ وكأنه يغني عن مشاعره هو أثناء حياته الشاقة الحافلة. فكان يغني همسًا أحيانًا، وبصوت أشبه إلى العويل أحيانًا أخرى، كان أداؤه المؤثر يجعل الدموع تفيض من أعين مستمعيه.

من أشهر أغاني "جانغ سا إيك" أغنية "الزهرة البرية"، وهي تقول في أحد مقاطعها :"عبير الزهرة البرية حزين للغاية". كان قد كتب هذه الأغنية قبل أن يصبح مغنيًا محترفًا، عندما كان يمر بأقصى المصاعب التي واجهها في حياته مشقة. كان قد تنسم عبير يوم ربيعي جميل، وبعد البحث عن مصدر الرائحة العطرة وجد مجموعة من الورد الأحمر في الحديقة. لكنه اكتشف أن هذا الورد أيضًا لم يكن مصدر الرائحة. وبعد المزيد من البحث، وجد أخيرًا بعض الزهور البيضاء البرية في ركن من أركان الحديقة، تخفيه الورود الملونة الزاهية. وقد ذكرته هذه الزهور المتواضعة الخجول التي لا يُعرف قدرها الحقيقي بنفسه الحزينة. لم يتخيل أحد في ذلك الوقت أن هذه الأغنية التي استوحاها من زهرة برية عطرة ستكون أشهر أعماله بعد ذلك. يدعي الكثيرون أنهم يمرون بأوقات صعبة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: