ييه سونغ عضو فرقة سوبر جونيور يكشف عن أول ألبوم ياباني كامل

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من المقرر أن يقوم المطرب "ييه سونغ" عضو فرقة سوبر جونيور الكشف عن ألبومه الياباني المنفرد الكامل في شهر مارس المقبل في اليابان.

ويضم هذا الألبوم الذي يحمل عنوان "قصة" 11 أغنية حيث سيكون الأول من نوعه منذ أن قام المطرب "ييه سونغ" بإصدار ألبومه السابق بعنوان "دفقة" عام 2017.

وقد تم الكشف عن هذا الألبوم في كوريا يوم الثالث عشر من فبراير ، ولم يتم تحديد موعد نهائي للكشف عنه في اليابان.