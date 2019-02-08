إطلاق عدد كبير من الفرق الشبابية الجديدة خلال هذا العام

ⓒ Big Hit Entertainment

تخطط الشركات الترفيهية الكورية لإطلاق عدد كبير من الفرق الشبابية الجديدة خلال هذا العام ، مستوحية من النجاح الذي حققته فرقة "بي تي س" على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تقوم شركة "بيغ هيت" الترفيهية المشرفة على فرقة "بي تي إس" بإطلاق فرقة شبابية جديدة باسم "تومارو إكس توغيذر" يوم الرابع من مارس المقبل.

أما شركة "واي جي" فستطلق فرقة شبابية جديدة تحمل اسم "كنز" في وقت لاحق من هذا العام، حيث تتكون الفرقة من 7 أعضاء تم اختيارهم من خلال البرنامج التنافسي "صندوق مجوهرات واي جي".

كما تخطط شركة "بانانا" الترفيهية المشرفة على فرقة "إكسيد" النسائية لإطلاق فرقة شبابية جديدة تحمل اسم "تري" الأسبوع القادم.