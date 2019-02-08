أول خطوة نحو الاستضافة المشتركة بين سيول وبيونغ يانغ للأولمبياد

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تكثف الكوريتان جهودهما من أجل الاستضافة المشتركة لأوليمبياد عام 2032 بواسطة سيول وبيونغ يانغ، ومشاركة فرق موحدة منهما في أولمبياد طوكيو القادمة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يجتمع "دو جونغ هوان" وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي، و"كيم إيل كوك" وزير الرياضة الكوري الشمالي، و"توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية غدا الجمعة، وذلك بعد مرور 13 شهرا على اجتماعهم الذي عقد قبل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية في يناير من عام 2018.

وسوف تتقدم الكوريتان أولا بمذكرة نية للاستضافة المشتركة للأولمبياد الصيفية لعام 2032 بين سيول وبيونغ يانغ، مما يعني بدء حملات الاستضافة بصورة رسمية. الجدير بالذكر أن ميثاق الأولمبياد لا ينص على استضافة الأولمبياد بشكل مشترك بواسطة مدينتين أو دولتين، لكنه لا يحظر أيضا تلك الاستضافة المشتركة. وحاليا ترغب ألمانيا والهند واستراليا في استضافة الأولمبياد الصيفية لعام 2032.

وفيما يخص الفرق الموحدة، توصلت الكوريتان في الجولة الثانية من المباحثات في مجال الرياضة التي عقدت في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى المشاركة في 4 أو 5 رياضات، بما فيها كرة السلة للسيدات التي تم تكوين فريق موحد لها بين الكوريتين في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد طلبت من الكوريتين خطة لتكوين فرق بينهما، بحيث تقوم اللجنة الدولية بدور المنسق في التفاوض مع اتحادات الرياضات الدولية ذات الصلة.

وهناك عدد من تجارب الكوريتين في تكوين فرق موحدة بينهما والمشاركة في المسابقات الدولية. ولكن الفريق الموحد للكوريتين في مجال رياضة هوكي الجليد للسيدات في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية العام الماضي يعد أول فريق موحد بينهما في تاريخ الأولمبياد. ولهذا فإنه إذا تحقق تكوين فرق موحدة، من المتوقع أن يتم تكوينها بشكل منتظم عادي للمشاركة في الدورات الأولمبية في المستقبل.