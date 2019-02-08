الاتحاد الأوربي يختار 23 دولة كدول راعية للإرهاب

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اختار الاتحاد الأوربي 23 دولة، بما فيها كوريا الشمالية وإيران، كدول تسهل غسيل الأموال وترعى الإرهاب.

ويرجع السبب في توجه الاتحاد الأوربي لتعزيز عملية منع غسيل الأموال إلى ضعف شبكة مراقبتها بالمقارنة مع الدول المنفردة. ويمكن تحديد غسيل الأموال بعملية تحويل أموال غير شرعية إلى أموال شرعية من خلال إخفاء مصادرها. وعلى مستوى العالم يتم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والتهريب والقمار والهجرة السرية وتهريب الضرائب، كما يتم غسيل أموال الاتجار السري بالأسلحة والرشاوى في الكثير من الأحيان، لكن أموال الاتجار بالمخدرات تعتبر الأكبر حجما في هذا الصدد.

وفي الكثير من الأحيان يرتبط غسيل الأموال بالجرائم المنظمة الكبيرة، وتتسرب كمية ضخمة منها إلى أموال الإرهاب. ولهذا فإن منع غسيل الأموال يساعد على محاربة الجرائم المنظمة والإرهاب والفساد.

يذكر أن الاتحاد الأوربي يعتبر أفضل مكان لغسيل الأموال بالنسبة للمنظمات الإجرامية والإرهابية بسبب ضعف نظم البنوك هناك. ورغم أن معظم البنوك الأوربية تخضع لرقابة مباشرة من طرف البنك المركزي الأوربي، إلا أن السياسات المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال ليست ضمن هذا النظام، ومن ثم تقع مسؤولية التأكد من هويات العملاء وائتماناتهم والالتزام بقوانين الاتحاد الأوربي على عاتق أجهزة المراقبة في كل دول عضو في الاتحاد.

وتبين هذا الضعف في الشكوك حول غسيل الأموال الذي حدث في الدانمارك وهولندا وغيرهما في العام الماضي. وبالنسبة للدانمارك أثيرت شكوك حول غسيل أموال ترجع إلى روسيا والاتحاد السوفييتي السابق بواسطة أكبر بنك تجاري فيها، حيث تسرب حوالي 30 مليار دولار خلال عام واحد عبر مكتب إستونيا في بنك "دانسكي".

وبالنسبة لهولندا، دفع بنك "آي إن جي ING" الهولندي حوالي 800 مليون يورو بسبب عدم تنفيذ قاعدة منع غسيل الأموال. أما بنك "إيه بي إل في ABLV" في لاتفيا فقد تم إغلاقه بتهمة غسيل الأموال النووية الكورية الشمالية.

ولذلك اتخذ الاتحاد الأوربي مبدأ جديدا في منع غسيل الأموال، ويهدف هذا المبدأ إلى تعزيز العقوبات، ومنع وصول ذوي العلاقة إلى النظام المالي، وتعزيز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء. وجاء اختيار الدول التي تقوم بغسيل الأموال وترعى الإرهاب حسب هذا المبدأ الجديد.

ويتم إخضاع العملاء والأجهزة في هذه الدول لرقابة شديدة في التعاملات وعقوبات مغلظة في حالة مخالفة القوانين ذات الصلة.