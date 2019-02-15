وفد عراقي كبير يزور مقر الكي بي إس

زار العاصمة الكورية سيول وفد عراقي مكون من 20 شخصا ضمن فاعليات الاحتفال بالذكرى الثلاثين على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد استقبل القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو أعضاء الوفد العراقي في مقر الكي بي إس، حيث حضروا مقابلة مع فرقة "دبليو 24"، كما أجرى القسم العربي مقابلة مع ثلاثة من أعضاء الوفد العراقي، وهم: "مصطفى عبد الهادي" الطالب في قسم التمريض، و"هبة الله خالد" المهندسة الحكومية، و"رؤى يارو" التي درست القانون وتخرجت هذا العام، وكلهم أعضاء في ملتقى المحبة العراقي الكوري "آي كيه إس".

ويقول أعضاء الوفد العراقي إن كوريا بمثابة وطن ثانٍ بالنسبة لهم، وأن زيارتها كانت حلما وقد تحقق، معربين عن إعجابهم بالثقافة والطعام الكوري، وأيضا تجربة كوريا في بناء نفسها بنفسها رغم عدم وجود مصادر طبيعية لديها.

وكشف أعضاء الوفد عن أن ملتقى المحبة العراقي الكوري "آي كيه إس" سوف يقوم هذا العام بنتظيم عدد من المناسبات ذات الصلة بالعلاقات العراقية الكورية، من أبرزها: مهرجان موحد في كل من أربيل وبغداد والبصرة يوم 22 مارس، وأسبوع للأفلام الكورية بالتعاون مع السفارة الكورية في العراق.

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