تعالوا إلى جزيرة جيجو وتمتعوا بتناول الأطعمة الحلال !

المكتب الكوري للمفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المكتب الكوري للمفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

كانت جزيرة جيجو الكورية موقعا يثير اهتمام المواطنين الكوريين بشأن قرار الحكومة بمنح عدد من اليمنيين حق اللجوء إلى كوريا تلبية لطلباتهم، أليس كذلك؟

وقررت إدارة شؤون الأجانب في مكتب الهجرة في جزيرة جيجو في شهر أكتوبر من العام الماضي إصدار موافقة على إقامة 339 لاجئا يمنيا في كوريا الجنوبية لأسباب إنسانية، ورفضت الموافقة على طلبات 34 يمنيا آخرين، وقد أثار ذلك القرار ردودا متباينة من المجموعات المدنية المحلية.

وقد استقر عدد من اليمنيين الذين حصلوا على حق اللجوء لأسباب إنسانية في جزيرة جيجو، وهم يكسبون حاليا رزقهم هناك دون خوف من التعرض للاضطهاد مرة أخرى.

وهناك في جزيرة جيجو مطعم حلال يجذب انتباه الكثيرين في الآونة الأخيرة يقوم فيه اثنان من اللاجئين اليمنيين بطهي الأطعمة العربية وتقديمها للزبائن.

وطبقا لما ذكره المكتب الكوري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم السبت الماضي، تم افتتاح مطعم عربي باسم "وردة" في شهر نوفمبر من العام الماضي في حي "سام دو دونغ" بمدينة "جيجو".

ويعد مطعم "وردة" مطعم الحلال الوحيد في جزيرة "جيجو" حيث يتحمل الطاهي اليمني "محمد أمين المعمري" البالغ من العمر 35 عاما، مسؤولية شؤون المطبخ، فيما يقوم اليمني الآخر "سامي البدني" البالغ من العمر 23 عاما بتقديم الخدمات للزبائن.

أما السيدة الكورية "ها مين كيونغ" فهي صاحبة المطعم والمسؤولة عن إدارته.وكانت السيدة "ها" قد وفرت في العام الماضي مكانا خاصا تملكه في جزيرة جيجو لبعض اللاجئين اليمنيين الذين كانوا ينامون في الشوارع، ليستقروا فيه بشكل مؤقت.

ومن خلال احتكاكها معهم، أصبحت السيدة الكورية "ها مين كيونغ" تدرك أن معظم اللاجئين اليمنيين الذين وصلوا إلى جزيرة جيجو لتقديم طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية يجدون صعوبة في تناول الطعام بسبب عدم توافر المواد الغذائية الحلال في جيجو، وهو ما دفع السيدة "ها" لافتتاح مطعم للطعام الحلال هناك.

وبعد فترة قصيرة من افتتاحه، بدأ مطعم "وردة" يحظى بإقبال كبير ليس فقط من اليمنيين في جيجو بل وأيضا من مواطني جيجو والسياح الكوريين والأجانب، حيث يتمتع زبائن المطعم بالأطعمة العربية الشهية والمناظر الطبيعية الخلابة في جيجو في آن واحد.

ويتم في هذا المطعم تقديم أنواع مختلفة من أطعمة الحلال العربية واليمنية، بما في ذلك الحمصوالكباب والشاورما والفلافل وأرز الكبسة باللحم والدجاج.

وقال الطاهي "محمد أمين المعمري" إنه ينتظر الوقت الذي سيعود فيه إلى اليمن بعد أن يتحقق السلام فيها،وأعرب عن أمله في أن يتعامل الكوريون مع اللاجئين اليمنيين كأفراد عاديين ذويخلفية ثقافية ودينية خاصة بهم.

ومن جانبه، قال اليمني الآخر "سامي البدني" إن لجوءه إلى كوريا الجنوبية ليس من أجل البحث عن العمل أو اكتساب المال، بل اختار كوريا كملجأ لأنها دولة آمنة للاستقرار.