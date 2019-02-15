نائب كويتي يؤكد أن كوريا والكويت متشابهتان في سياسة حل النزاعات

السفارة الكوريتية لدى سيول

قام وفد برلماني كويتي يتكون من ثلاثة أعضاء ضمن مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب الدكتور "عادل الدمخي" بزيارة لكوريا الجنوبية يومي الحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجاري.

وخلال هذه الزيارة قام الوفد الكويتي الذي ضم فيعضويته النائبين "عبد الله فهاد العنزي" و"نايف المرداس" بزيارات إلى البرلمان الكوري وعدد من المؤسسات الصحية.

كما قام بزيارة لكلية الدراسات العليا للترجمة التابعة لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية حيث أجرى لقاءات مع رئيس الكلية وأساتذتها وعدد آخر من طلبة قسم اللغة العربية بالجامعة.

وأكد النائب الدكتور "عادل الدمخي" على أهمية زيارة الوفد الكويتي لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى دورها في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية والكويت.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "الدمخي" للصحفيين يوم الأحد الماضي عقب لقاءين منفصلين مع كل من نائب رئيس البرلمان الكوري "لي جو يونغ"،والسكرتير التنفيذي للجنة البرلمانية لشؤون الدبلوماسية والتوحيد النائب "تشونغ يانغ سوك"، حيث وجه الدكتور "الدمخي" دعوة لرئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" لزيارة الكويت.

وأضاف الدكتور "الدمخي" أن هناك علاقات سياسية مميزة تربط الكويت وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن البلدين متشابهان في الكثير من المواقف السياسية مثل الحياد وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وقال "الدمخي" إن كوريا الجنوبية تعد واحدة من الدول المتميزة والمتقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والتكنولوجية، داعيا إلى الاستفادة من خبراتها في هذا الشأن.

وجاءت زيارة الوفد البرلماني الكويتي ضمن الجهود التي يبذلها مجلس الأمة الكويتي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات التعاون مع برلمانات الدول الصديقة.

وتوجه الوفد الكويتي إلى سريلانكا بعد اختتام زيارته لسيول التي استغرقت يومين.