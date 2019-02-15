نائب رئيس شركة سام سونغ يبحث مع ولي عهد أبوظبي فرص التعاون التكنولوجي

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قام "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ " الكورية للإلكترونيات يوم الاثنين الماضي بزيارة لصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة "لي جيه يونغ" في القمة العالمية للحكومات لعام 2019 التي أقيمت في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من يوم العاشر وحتى الثاني عشر من فبراير الجاري.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانيات وفرص التعاون بين شركة "سام سونغ" الكورية ونظيراتها الإماراتية من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية بما يدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارات العربية المتحدة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها خدمة الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم "5 جي"، وإنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة.

وحضر اللقاء رئيس جهاز الشؤون التنفيذية "خلدون خليفة المبارك" ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي "محمد مبارك المزروعي".