تقرير يؤكد على أهمية الانتباه لسوق ألعاب الموبايل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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طبقا لتقرير صادر عن الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية مؤخرا، من المتوقع أن يشهد حجم سوق ألعاب الموبايل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة مستمرة، بنسبة تتراوح بين 18% و20% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن حجم هذه السوق يتوقع أن يصل إلى 2.3 مليار دولار عام 2023 بعد أن كان 680 مليون دولار في عام 2015، مؤكدا على أهمية أن تضع الشركات الكورية المتخصصة في تطوير ألعاب الموبايل أهمية كبيرة على تلك السوق.

ويعد معدل نمو سوق ألعاب الموبايل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بكثير مقارنة بالأسواق في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية،والتي يتوقع أن تشهد نموا بمعدل 13.9% و9.2% و4% على التوالي.

وقال التقرير إن حجم سوق تركيا بلغ 772 مليون دولار، محتلة بذلك المركز الأول من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلتها كل من المملكة العربية السعوديةبـ647 مليون دولار، وإيران بـ431 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ281 مليون دولار، ومصر بـ192 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن 86% من الإماراتيين و88% من السعوديين و90% من المصريين المولودين بعد عام 1980 يستمتعون بألعاب الموبايل عبر الهواتف الذكية.

وقال التقرير إن الأردن تعتبر مركزا لصناعات الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبذل الحكومة الأردنية جهودا مكثفة على مستوى البلاد لتنمية صناعات الألعاب الإلكترونية، ومنها ألعاب الموبايل.

وأكد التقرير أن شهر رمضان يعتبر أنسب فترة لجذب مستخدمي الألعاب الإلكترونية، حيث من المعتاد أن تقصي نسبة كبيرة من المسلمين معظم أوقاتهم النهارية داخلبيوتهم خلال شهر رمضان دون ممارسة أنشطة في الخارج، وهو ما يوفر وقت فراغ للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية.

كما أكد التقرير أيضا على أهمية تطوير ألعاب الموبايل التي تتناسب مع الخصائص الثقافية والدينية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل تحقيق نتائج جيدة من الاستراتيجية التسويقية.