50 ألفا عدد حالات الإجهاض الاصطناعي السنوي عند الكوريات

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طبقا لنتائج مسح أدراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية أمس الخميس على 10 آلاف من الكوريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و44 عاما، تبين أن عدد حالات الإجهاض الاصطناعي عند الكوريات قد وصل إلى حوالي 50 ألف حالة في عام 2017 بعد أن كان 170 ألف حالة في عام 2011.

لكن الدوائر الصحية قالت إن العدد الذي كشف عنه التقرير الحكومي بعيد عن الواقع تماما، مشيرة إلى أن المشاركات في المسح قد وجدن صعوبة في الإجابة عن سؤال حول تجربتهن في الإجهاض الاصطناعي، لأن عملية الإجهاض الاصطناعي تعتبر أمرا غير شرعي في كوريا الجنوبية.

وكان الاتحاد الكوري لأطباء النساء والتوليد قد توقع منذ سنوات أن يصل عدد حالات الإجهاض الاصطناعي اليومي إلى حوالي 3 آلاف حالة.

وأكدت الدوائر الصحية والنسائية على ضرورة إجراء تعديل على القانون الجنائي الخاص بمعاقبة الإجهاض، لأن هذا القانون يمنع الحوامل من إجراء عمليات اجهاض اصطناعي باستثناء خمس حالات فقط، وهو ما أدى إلى تعرضهن لإنجاب أطفال ذوي احتمالات ضئيلة للعيش وإجراء عمليات إجهاض غير شرعية بشكل سري.

الجدير بالذكر أن قضية الإجهاض الاصطناعي تم رفعها إلى المحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قريبا حكما حول ما إذا كان القانون الجنائي الخاص بمعاقبة الإجهاض الإصطناعي موافقا للدستور أم لا.