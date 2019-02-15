تقرير أمريكي يحذر من تهديدات استيراد السيارات

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قال تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية إن واردات السيارات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى وضع أساس قانوني لخطة الحكومة الأمريكية لفرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، وتقييد واردات السيارات.

لكّن بعض المراقبين الاقتصاديين يتوقعون إعفاء السيارات الكورية من تلك الإجراءات الجديدة المحتمل اتخاذها.

وفي الواقع، تعتمد شركات السيارات ومكوناتها في الاتحاد الأوربي واليابان وكوريا الجنوبية على السوق الأمريكية، وبالتالي ستتعرض هذه الشركات لتأثيرات سلبية كبيرة إذا قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية جديدة بالفعل، بناء على التقرير الذي أعدته وزارة التجارة.

ولم يتم حتى الآن تحديد نسبة معينة من الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على السيارات المستوردة ومدى تطبيقها. لكن هناك توقعات بأن يتخذ "ترامب" قرارا في هذا الشأن مع الوضع في الاعتبار التطورات التي ستحدث في المفاوضات التجارية مع الدول التي تصدر سياراتها للولايات المتحدة.

ويرى بعض المراقبين أيضا أنه سيتم فرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة فقط من دول الاتحاد الأوربي، مشيرين إلى احتمال إعفاء سيارات الدول الأخرى من تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" إلى احتمال إعفاء السيارات الكورية من الرسوم الجمركية الجديدة، قائلا إن عددا من مسؤولي الحكومة الأمريكية ونواب الكونغرس الأمريكي الذين التقى بهم مؤخرا في الولايات المتحدة، قد عبروا عن توقعات متفائلة بشأن إعفاء السيارات الكورية من الرسوم الجمركية الجديدة.

وعلى صعيد آخر، توقع معهد أبحاث التجارة الدولية التابع لاتحاد التجارة الكوري أن ينخفض حجم صادرات السيارات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 22.7% إذا تم فرض 25% من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على جميع السيارات المستوردة.

وبلغ حجم صادرات السيارات الكورية ومكوناتها إلى الولايات المتحدة في العام الماضي 24 مليار دولار.