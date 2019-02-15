سائق تاكسي يحرق نفسه أمام البرلمان احتجاجًا على خدمة مشاركة الركوب

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أحرق سائق سيارة الأجرة نفسه في منطقة قريبة من مبنى البرلمان الكوري، احتجاجا على بدء خدمة مشاركة السيارات عبر تطبيق على الإنترنت. فإذا بدأت هذه الخدمة، فسوف ينخفض عدد الذين يستخدمون سيارات التاكسي، لأن أجرة تلك الخدمة ستكون أرخص.

وقد كان من المقرر بدء تنفيذ هذه الخدمة في العام الماضي، إلا أنه نتيجة للمعارضة الشديدة من قبل دائرة التاكسي، تأجل موعد بدء الخدمة ليكون السادس عشر من هذا الشهر أي يوم السبت المقبل.

ووسط تلك الاحتجاجات، جاء خبر رفع أجرة التاكسي بنسبة 26،6 بالمائة، أي من 3 آلاف وون أي حوالي 2،7 دولار إلى 3800 ون أي حوالي 3،4 دولارات. منا لاقى ترحيبًا من قبل سائقي التاكسي، بينما تعرض هذا الإعلان لمعارضة شديدة من قبل عامة الناس، حيث يعبر المواطنون الكوريون عن معارضاتهم. حيث أجمع الشعب الكوري على عدم ارتياحه حول خدمة سائقي التاكسي وأسلوبهم في القيادة. بالإضافة إلى ممالفتهم لبعض قوانين المرور والسلامة.