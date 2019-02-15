شعبية يوتيوب تصل إلى الدائرة السياسية

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ازدادت شعبية يوتيوب لتصل إلى الدائرة السياسية، حيث أصبحت بعض الشخصيات البارزة في الدائرة السياسية تقدم بعضًا من مقاطع الفيديو عبر يوتيوب. وفي هذا السياق، فوجئ البعض مؤخرا بقيام أحد موظفي وزارة التخطيط والمالية السابقين بالكشف عن أسرار الوزارة والحكومة عبر يوتيوب. مما يعني أن أسلوب التواصل بين الجمهور والسياسيين قد تغير من الأسلوب التقليدي الذي يستخدم وسائل الإعلام أو المتحدث باسم الحزب إلى أسلوب جديد، وهو التواصل مع الجمهور مباشرة عبر يوتيوب. وحول تدفق كبار السياسيين إلى يوتيوب، يوجه عامة النس تطلعا وقلقا في نفس الوقت. حيث يتطلع الناس إلى أن يفتح يوتيوب مجالا جديدا للساحة السياسية الكورية، بينما يقلق آخرون من احتمال ظهور وانتشار أخبار مزيفة غير مؤكدة.

ويأتي ذلك نتيجة لعدم ثقة الناس في وسائل الإعلام التقليدية. لذلك، يريد كل من السياسيين وعامة الناس التواصل المباشر فيما بينهم بدون وساطة وسائل الإعلام غير الموثوقة. وحول قلق الناس من انتشار أخبار مزيفة عبر يوتيوب، هناك حالة من عدم الوضوح في تحديد مفهوم الأخبار المزيفة، حيث لا يوجد أي دولة من دول العالم تفرض قيودا على نشر أخبار مزيفة لأن أي خبر يتعلق بحق التعبير الشخصي والحر والمضمون قانونيا.

كما أن الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان العام ستتم عبر اليوتيوب.