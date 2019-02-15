متوسط استهلاك الفرد من الملح يوميًا وصلت إلى 3,890 ملليغرام

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اتضح أن الأكلات الكورية على الرغم من احتوائها على مواد غذائية صحية ومتوازنة بين اللحوم والنباتات والخضراوات والأسماك، إلا أنها تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الملح. يُذكر أن متوسط كمية الملح التي يتناولها الفرد في كوريا يوميا تبلغ 3،890 ملليغرام، وهو ما يعتبر حوالي ضعفي المعدل الذي يتنصح به منظمة الصحة العالمية، والبالغ 2،000 مليغرام.

ويفضل الجمهور الكوري من الفئات العمرية المختلفة تناول الحساء في أثناء تناول الطعام. لكن هذا الحساء يحتوي على كمية كبيرة من الملح، كما أنه يوجد أيضا الكثير من الملح في النودل والراميون الذي يحبه أغلب المواطنين الكوريين بفضل طريقة طهيه السهلة والبسيطة وسعره الرخيص. لذلك ينصح الأطباء بتقليل استخدام التوابل الصناعية في صنع الحساء.

وكحل بديل، بدأ الكثيرون يهتمون بالأكلات التي تقدم في المعابد البوذية، حيث إن تلك الأكلات خالية من الصلصات أو التواصل الكيميائية. وقد يكون مذاقها غير لذيذ، إلا أنها مريحة في الهضم.