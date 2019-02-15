رواج القهوة المثلجة خلال فصل الشتاء على عكس السنوات الماضية

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انتشر مصطلح "اول جوك آن" الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي. وهو اختصار لعبارة "اول او جوك او دو أمريكانو" الذي يعني "تفضيل القهوة المثلجة حتى في الجو القارص". وقد نشأ هذا المصطلح الجديد نتيجة لرواج القهوة المثلجة في منتصف الشتاء. فخلافا للشتاء الماضي الذي اشتدت فيه البرودة لتبلغ درجة الحرارة حوالي عشرين درجة مئوية تحت الصفر، يشهد شتاء هذا العام جوا معتدلا نسبيا ومن ثم تحظى المشروبات الباردة وفي مقدمتها القهوة المثلجة بشعبية كبيرة.

وتشهد مختلف الشركات المنتجة للقهوة بما فيها "ستاربوكس" هذه الظاهرة غير العادية. وذكرت ستاربوكس أن مبيعاتها من القهوة المثلجة زادت في شهر فبراير بحوالي أربعين بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وهناك عدد من التفسيرات لهذه الظاهرة. فقد قال مسؤول في شركة " إييديا " للقهوة إن سبب هذه الظاهرة يرجع إلى دفء الجو هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي حيث لم تكن الأجواء باردة في هذا الشتاء بالمقارنة مع الأعوام السابقة لدرجة أن المستهلكين أقبلوا على احتساء المرطبات الباردة المنعشة حتى في الشتاء. كما يقول البعض إن الكثير من الكوريين اشتروا المشروبات المثلجة سهلة الحمل خارج المقاهي في ظل عدم ضرورة البقاء في الداخل فقط بفضل الجو الدافئ. بينما يقول البعض الآخر إن المستهلكين يفضلون المرطبات الباردة لأنهم لا يخرجون في هذا الشتاء.