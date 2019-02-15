زيادة الرحلات إلى دول جنوب شرق آسيا في فصل الشتاء عامًا بعد عام

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طبقا لمحرك البحث "سكاي سكانر" المتخصص في البحث عن المعلومات حول الرحلات في الخارج، اتضح أن اهتمام الكوريين بالرحلات في دول جنوب شرق آسيا في موسم الشتاء يزداد عاما بعد عام. ونتيجة لتحليل أكثر خمس عشرة مدينة بحث عنها الكوريون في موسم الشتاء خلال العامين الماضيين، تبين أن نسبة المدن الدافئة ارتفعت هذا العام ارتفاعا قليلا لتبلغ خمسة وخمسين بالمائة بعد أن كانت النسبة قد بلغت واحدا وخمسين بالمائة في العام الماضي. كما اتضح أن بانغكوك عاصمة تايلاند هي أكثر المدن الصيفية التي يزورها الكوريون في الشتاء للعام الثاني على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن بانغكوك تشهد جوا معتدلا نسبيا في هذا الوقت مع بدء موسم الجفاف الذي يأتي في أعقاب انتهاء موسم الأمطار الغزيرة منذ شهر ديسمبر، بحيث توفر أنسب جو للمسافرين هناك. كما يستمتع السياح بالتسوق دون شعور بعبء كبير في بانغكوك لأن الأسعار فيها منخفضة نسبيا ويمكن الإقامة هناك في فنادق فاخرة بأسعار معقولة لتصبح أنسب المقاصد السياحية في الشتاء.

هذا بالإضافة إلى أن البحث عن المدن الأخرى في دول جنوب شرق آسيا يزداد باستمرار. حيث شهدت جزيرة "سيبو" الفليبينية أكبر كمية من البحث بزيادة واحد وعشرين بالمائة بالمقارنة مع العام السابق. ورغم انخفاض كمية البحث عن المدن الباردة إلا أن مدينة "سابور" اليابانية تشهد زيادة في كمية البحث لتصبح المدينة الوحيدة في هذا المجال من بين المدن الباردة. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سابور اليابانية مشهورة بإقامة مهرجان ثلجي عالمي في كل شتاء لتمثل من أشهر المقاصد السياحية الشتوية عالميا. ولهذا فإن تلك المدينة ظلت تحظى بشعبية بين الكوريين لفترة طويلة حتى تحتل المركز التاسع في العام الماضي وهذا العام أيضا من حيث أكثر المدن شعبية في الشتاء بين الكوريين.

وقال "تشيه هيونغ بيو" المدير المسؤول عن السوق الكورية في شركة سكاي سكانر إن المدن في دول جنوب شرق آسيا شهدت ارتفاعا في الوصول إليها بين المسافرين الكوريين في ظل زيادة الرحلات الجوية قصيرة ومتوسطة المسافة لشركات الخطوط الجوية منخفضة الأسعار المحلية والأجنبية. وأضاف "تشيه" أن قضاء الإجازة الشتوية في دول جنوب شرق آسيا المتميزة بانخفاض أسعار تذاكر الطائرة والإقامة والأسعار، قد استقر كثقافة جديدة بين الكوريين.