بروز الدمى ذات الوصلات الكروية كهواية جديدة بين الكوريين

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برزت الدمى ذات الوصلات الكروية (ball jointed doll) كهواية جديدة بين الكوريين في الآونة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن الدمى المشتركة الكروية تمثل دمى مربوطة بأشكال كروية في مفاصلها حتى تتحرك بحرية ودقة. وقالت شركة "إلليفن ستريت 11 STREET" لبيع المنتجات عبر الإنترنت إن عام ألفين وسبعة عشر شهد زيادة في بيع هذا النوع من الدمى بحوالي 430% بالمقارنة مع العام السابق. وفي العام الماضي أيضا زات مبيعاتها بأكثر من ضعفين لتزداد مبيعاتها بحوالي ثلاثة عشر ضعفا خلال العامين الماضيين. ومن أهم مزايا دمى الوصلات الكروية عدم الاكتفاء بالرؤية والتمتع بالعين فقط.

محمد: حيث يمكن للمشترين تركيبها بأنفسهم من الرأس حتى القدم. كما يمكن لهم اختيار ألوان عيونها ومكياجها أيضا. وقالوا إن الدمي التي خلقوها بأيديهم تشبه أولادهم.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الدمى تم تطويرها كأدة لتعلم الرسم في البداية، حيث عبر الفنان الألماني " هانس بيلمو" عن جسم الإنسان من خلال صنع دمية ذات مفاصل كروية ليصبح الأول في هذا المجال.

وبعد أن كانت الدمي تستخدم كثيرا بين الطلاب المتخصصين في الرسم، انتقلت إلى اليابان لتصبح دمية خاصة للهواية عالية الجودة. يذكر أن هذه الهواية بدأت تحظى بشعبية في ظل انخفاض أسعار الدمى.

وتم طرح هذه الدمى في السوق الكورية لأول مرة قبل ثلاثين عاما، وبلغ سعر الدمية الواحدة منها حوالي خمسة ملايين وون، إلا أن أسعارها انخفضت الآن لتتراوح ما بين مائتيْ ألف وثمانمائة ألف وون مع سرعة وتيرة إنتاجها وبدء الشركات المحلية في إنتاجها. كما زاد أولئك الذين يقبلون على إنتاج الدمي بأنفسهم. وفي "استوديو آرت دول" في سيول يتم تنظيم محاضرة خاصة لصنع الدمى أربع مرات في الأسبوع، وبلغ عدد المسجلين فيها حوالي ثلاثين شخصا.

ورغم أن صنع دمية وصلات كروية واحدة يستغرق ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر إلا أن عدد المشاركين في المحاضرات زاد بأكثر من ضعفين خلال الثلاث سنوات الماضية. وقال " بارك جون سو" مدير الاستوديو إن هناك عددا من الموظفين الذين يزورونه من أجل الاستمتاع بصنع الدمي كهواية. وحتى تلاميذ المدارس الابتدائية يتمتعون بتلك الدمي، ولكن يتم صنعها لهم من الورق ويمكن شراؤها بألف أو ألفي وون فقط.

يذكر أن المدونات عبر يوتوب قد لعبت دورا كبيرا في نشر هذه الدمى، حيث تم طرح عشرات الفيديوهات ذات الصلة يوميا حتى بلغ عدد مرات مشاهدة فيديو طرحه أحد المدونين عبر يوتوب بشأن فتح منتج من الدمى تسعمائة ألف مشاهدة خلال ثلاثة أشهر فقط.