زيادة الانطباعات الإيجابية حول كوريا الشمالية بين الطلاب الكوريين الجنوبيين

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اتضح أن نسبة الطلاب الكوريين الجنوبيين الذين يعتقدون أن النظام الكوري الشمالي يمثل عدوا قد انخفضت إلى مستوى الثمن خلال سنة واحدة فقط، بينما ارتفعت نسبة الطلاب الذين يعتقدون أن الهدف منه التعاون والمساعدة ارتفاعا كبيرة مما يعني أن الأفكار السلبية عن كوريا الشمالية بين الطلاب الكوريين انخفضت كثيرا خلال عام واحد فقط وارتفعت الأفكار الإيجابية ارتفاعا كبيرا عنها في نفس الفترة.

جاء ذلك في إحصائية أجرتها وزارتا التعليم والتوحيد الكوريتان الجنوبيتان على ٨٠ ألف طالب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مختلف أرجاء البلاد بدءا من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي.

وحول الأفكار عن كوريا الشمالية انخفضت نسبة المجيبين بأن كوريا الشمالية تمثل عدوا بـ36% خلال عام واحد أي من 41% في العام السابق إلى 5% في العام الماضي. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عقد مباحثات القمة بين الكوريتين ومواصلة الحوار الرامي إلى نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين أجابوا بأن كوريا الشمالية يمثل موضعا للتعاون بحوالي 10% خلال عام واحد لتبلغ 51%، بينما أجاب 28% منهم بأن كوريا الشمالية موضعا للحيطة والحذر، كما أجاب 12% منهم بأنها موضعا للمساعدة.

وحول سؤال عما يتبادر أولا إلى أذهانهم عندما يسمعون عن كوريا الشمالية، انخفضت نسبة الطلاب الذين اختاروا الاستبداد من 49% من العام السابق إلى 27% في العام الماضي. بينما ارتفعت نسبة الطلاب الذين تتبادر كلمتا " الأمة الكورية والتوحيد" إلى أذهانهم من 9% إلى 25%.