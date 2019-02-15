ضغوط أمريكية على سيول لزيادة حصتها في تكاليف الدفاع

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دعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، كوريا الجنوبيةَ، إلى زيادة حصتها من تكاليف نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. وقد جاءت تصريحات "ترامب" بعد يومين فقط من توقيع اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع الجديدة، والتي زادت من حصة سيول لتصبح 1.04 تريليون وون كوري.

وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة تخسر أموالًا طائلة بسبب دفاعها عن كوريا الجنوبية.

كما قال إن الكوريين وافقوا على دفع 500 مليون دولار زائدة بعد مكالمتين فقط عبر الهاتف، وتساءل لماذا لم يتم ذلك من قبل، وأكد أنه ينبغي زيادة حصة كوريا أكثر من ذلك.

وخلال اجتماعه مع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، أشار "ترامب" إلى الاتفاق الجديد، الذي رفع نسبة سيول من تحمل العبء المالي للقوات الأمريكية بنسبة 8.2%.

كما أكَّد ترامب على قوة علاقته مع الرئيس "مون جيه إين"، مشيرًا إلى الجهود المبذولة مع كوريا الشمالية، لكنه أشار إلى أن الدفاع عن كوريا الجنوبية يكلف 5 مليارات سنويًّا، وأن كوريا كانت تدفع نحو 500 مليون دولار فقط في المقابل، لذلك فقد أشار إلى أنه ينبغي زيادة نسبة مساهمة سيول على مر السنين.

لكنَّ إشارة الرئيس الأمريكي إلى أن الصفقة الجديدة رفعت مساهمة سيول بقيمة 500 مليون دولار لا تتفق مع شروط الصفقة الفعلية، والتي بموجبها وافقت سيول على دفع حوالي 71 مليون دولار فقط زيادةً عن العام الماضي، وسوف تدفع سيول ما مجموعه 920 مليون دولار هذا العام.

وتعد هذه الزيادة أقل بكثير مما طلب "ترامب" في البداية، حيث ذكرت التقارير الإعلامية أن الرئيس الأمريكي أراد مضاعفة حصة سيول سابقًا.

ومن ناحية أخرى، ألمح "ترامب" إلى أن الاتفاق مع كوريا الجنوبية سيتم تطبيقه مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى السعودية واليابان.

جدير بالذكر أن الاتفاق الأخير مع سيول مدته عام واحد، وهو ما يختلف مع الاتفاقيات السابقة المعتادة والتي كانت متعددة السنوات، ومن المنتظر أن يجتمع الطرفان مجددًا في نهاية هذا العام لمناقشة هذه القضية الشائكة.

وفي تعليق على تصريحات ترامب، أكدت كوريا الجنوبية إن أي زيادات مقترحة في المستقبل لا يجب أن تؤخذ على أنها حقيقة مؤكدة.

وقال المتحدث الرئاسي "كيم إيوي كيوم"، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، إن العقد الذي تم توقيعه مؤخرًا مدته عام واحد، وهو قابل للتجديد لمدة عام آخر.

كما قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ كوا" للصحفيين إنه من الضروري توضيح السياق وراء تعليقات ترامب، حيث إن الاتفاق بين الدولتين كان اتفاقًا واضحًا.