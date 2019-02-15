بومبيو يناقش جدول أعمال القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

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عرض وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، جدول أعمال القمة الثانية، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يوم الخميس الماضي. وقال إن الاستمرار في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية سيكون على رأس نقاط الحوار خلال قمة ترامب وكيم، مما جعل المراقبين يتوقعون ألا يتم نقاش تخفيف العقوبات كما كانت كوريا الشمالية تأمل.

وقال الوزير إنه يهدف إلى الوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه خلال الأسبوعين المتبقيين على القمة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي في وارسو، قال "بومبيو" إن الاجتماع لا يهدف فقط إلى نزع السلاح النووي، وإنما إلى تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية أيضًا.

وقال إن البلدين سيناقشان تخفيف التوترات والمخاطر العسكرية، حتى يتم تحقيق السلام والأمان في المنطقة.

وأضاف أن الحد من التوترات سوف يلعب دورًا رئيسيًّا في إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وبناء حقبة سلام دائم، وهما الركيزتان الأولى والثانية لاتفاق قمة سنغافورة السابقة.

ومع تسليط "بومبيو" الضوء على المخاطر والتوترات العسكرية في المنطقة، يقول الخبراء والمراقبون إن واشنطن تركز أكثر على تخفيف حدة المواجهة بدلًا من رفع العقوبات على الفور.

وعندما سُئل الوزير خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، حول احتمال إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، قال "بومبيو" إن ذلك الأمر ناقشه المسؤولون الأمريكيون باستفاضة.

وقال إن فريقه سوف ينتقل إلى آسيا في غضون أيام قليلة لمواصلة المناقشات حول هذه المسألة.

كما يُنتظر أن يعقد المبعوث الأمريكي الخاص "ستيفن بيغون" المزيد من الجلسات مع نظيره الكوري الشمالي، في الأسبوع المقبل، لضبط تفاصيل القمة الأمريكية الكورية الشمالية.

كما عقد "بومبيو" محادثات مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، على هامش المؤتمر الدولي في بولندا، من أجل التحضير للقمة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المحادثات السابقة مع كوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة الجهود والتعاون لضمان عقد قمة ناجحة.

ومن ناحية أخرى، صرَّح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن العقوبات ستظل سارية كما هي، وأكد أنه لا يتعجل نزع الترسانة النووية من النظام الكوري الشمالي.

وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال "ترامب" إنه فقط لا يريد إجراء تجارب نووية أو صاروخية، وأما العقوبات فسوف تظل مفروضة على الشمال.

كما ركز ترامب في حديثه على الإمكانات الاقتصادية لكوريا الشمالية، حيث قال إنها سوف تصبح قوة اقتصادية هائلة إذا تحقق نزع السلاح النووي، وذلك بسبب موقعها الاستثنائي بين كوريا الجنوبية والصين وروسيا.

وأكد "ترامب" على أن إدارته قد حققت الكثير في ملف نزع السلاح النووي، مشيرًا إلى أن إدارة "أوباما" كانت قد اقتربت من بدء حرب كبرى مع كوريا الشمالية، قائلًا إنه عمل على نزع فتيل الأزمة، ولذلك فقد رشحه رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" لنيل جائزة نوبل للسلام.