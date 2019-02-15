حزب كوريا الحرة يطرد النائب صاحب التعليقات المسيئة حول حركة الديمقراطية

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قرر حزب المعارضة الرئيسي، حزب كوريا الحرة، طرد النائب "لي جونغ ميونغ"، بسبب تعليقاته المسيئة عن حركة "كوانغ جو" الديمقراطية لعام 1980 في جلسة استماع برلمانية علنية الأسبوع الماضي.

جاء قرار الحزب يوم الخميس الماضي، وتضمن أيضًا تأجيل اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد النائبين الآخرين "كيم جين تيه"، و"كيم سون راي".

وقال الأمين العام للحزب "كيم يونغ تيه" إن التعليقات المسيئة للنواب الثلاثة لم تتعارض فقط مع روح حركة "كوانغ جو" الديمقراطية وقيم المحافظين، بل أثارت الغضب الشديد لدى الشعب الكوري.

وقد أجَّلت لجنة الأخلاق التابعة للحزب قرارها بشأن النائبين الآخرين، اللذين ذكرا تعليقات مماثلة، وذلك لكونهم تقدموا بأوراق ترشيحهم في انتخابات قيادة الحزب التي ستُعقَد في 27 فبراير، التزامًا بلوائح الحزب. كما تم استدعاء الرئيس المؤقت للحزب "كيم بيونغ جون"، بعد فشله في منع مثل هذا الحادث.

وسيكون أمام النائب "لي" مهلة لمدة 10 أيام للطعن في قرار اللجنة، وإلا فسوف يطرح الحزب القرار للتصويت في اجتماع عام، وسيتطلب الأمر موافقة ثلثي نواب الحزب لاعتبار قرار الفصل نهائيًّا.

ولكن حتى بعد فصل "لي" من الحزب، لن يؤثر ذلك مباشرة على مقعده في البرلمان، وسيكون على أمانة البرلمان أن تقرر ما إذا كان سيتمكن من الاحتفاظ بمقعد التمثيل النسبي الخاص به.

وقد تعرَّض النواب الثلاثة للانتقادات بسبب دعوتهم لشخصية يمينية متطرفة إلى جلسة الاستماع العامة الأسبوع الماضي، حيث ناقشوا إمكانية تورط كوريا الشمالية في الحركة المؤيدة للديمقراطية.

كما أطلقوا تسمية "مجموعة الوحوش" على المشاركين في انتفاضة "كوانغ جو" الديمقراطية.

وقد شدَّد الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة الانتقادات الموجهة ضد حزب كوريا الحرة، لتأجيله عقوبة النائبين لما بعد انتخابات قيادة الحزب، قائلًا إن الحزب خدع الشعب الكوري.

وقالت المتحدثة باسم الحزب الحاكم "كوون مي هيوك" إن عدم معاقبة النائبين أمر مؤسف، مشيرة إلى أنهما يتنافسان على قيادة الحزب.

كما انتقد المتحدثون باسم حزب "بارون ميريه" والحزب من أجل الديمقراطية والسلام ترشح النائبين في انتخابات رئاسة حزب كوريا الحرة.