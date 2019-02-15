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كان يا ما كان، في عصر مملكة جوسون القديمة، وُلد صبي يُدعى "هونغ غيل دونغ" لأب من النبلاء. لكن للأسف، كانت والدته محظية ولم تكن زوجة رسمية، وكان هذا يعني أنه ابن غير شرعي. ولهذا السبب، لم يتلق "هونغ غيل دونغ" سوى الرفض من أبيه وأخيه غير الشقيق، وأُجبر على مناداة أبيه بلقب سيدي. كما أن القواعد الصارمة لهذا المجتمع الهرمي الطبقي الصارم كانت تحرم على الأبناء غير الشرعيين الانضمام إلى العمل الحكومي بأي شكل وصورة. وكان بطلنا موهوبًا، شديد البرعة في العلوم والفنون القتالية، لكن الظلم الاجتماعي حرمه من أي فرصة لاستعراض قدراته ومواهبه.

كان هونغ يشعر بالإحباط والغضب الشديدين، فقرر أن يهجر منزله وأن ينطلق إلى العالم الرحب الواسع. فكون مجموعة من أمثاله من الشباب الموهوب المظلوم بسبب معاملة المجتمع غير العادلة، وأطلق على المجموعة اسم "هوال بينغ دانغ"، وكان المشتركون في الجماعة قد أقسموا على التضحية بحيواتهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. فكانوا يسرقون الأموال والبضائع من الأثرياء والموظفين الفاسدين ويوزعونها على الفقراء من أبناء الشعب. انتشرت أخبارهم في طول البلاد وعرضها، واعتبر الشعب "هونغ" بطلًا شعبيًا.

راحت شهرته تزداد وسمعته كبطل شعبي تعلو وتستقر. ولم تكن الحكومة، كما هو متوقع، سعيدة بشأن هذا البطل الجديد، الذي يشكل تهديدًا للنظام التقليدي الطبقي للمجتمع. حاولت القوات الحكومية إلقاء القبض عليه مرات عديدة، لكنها كانت تفشل في كل مرة، أو تلقي القبض على شخص يتضح في النهاية أنه ليس هونغ. وفي الواقع، كان هونغ قد تعلم بعض الحيل السحرية الطاوية، مثل الطيران واتخاذ أي هيئة يريدها. أسقط في يد الحكومة، ويئست من إلقاء القبض عليه، وقررت أن تعرض عليه العمل كوزير للدفاع في الحكومة، فقبل هونغ المنصب وسعد به.

لكنه سرعان ما اكتشف أن سلطاته وصلاحياته لإصلاح المجتمع ونظامه كانت مقيدة إلى حد كبير. واكتشف أن الناس لا يزالون يعانون الأمرين بسبب الموظفين الفاسدين والحكومة الفاشلة. قرر هونغ الاستقالة من منصبه والذهاب إلى "نان جينغ" في الصين. وفي طريقه إلى هناك، اكتشف دولة تدعى "يولدو". وبكل أسف، كانت هذه البلدة الجميلة تعاني تحت قمع مجموعة من الوحوش الضارية. لكن هونغ، بمعاونة أعضاء جماعته "هوالبين دانغ"، استطاع التغلب على الوحوش وطردها من البلاد. ثم صار ملك البلاد، وأسس دولة عادلة سعيدة، لم يكن فيها من يعامل بشكل ظالم، بل كان الجميع سواسية محترمين.

كاتب قصة "هونغ غيل دونغ" هو السياسي القوي والكاتب الشهير "هو غيون" من القرن السابع عشر. ومن المعروف أنها الرواية الأولى التي تُكتب بأكملها بالأبجدية الكورية "الهانغل". ولطالما كان "هونغ غيل دونغ" شخصية محبوبة عبر العصور، وقد تم إعادة إنتاج القصة في عدة أفلام، ومسلسلات تلفزيونية، والرسوم المتحركة، والمسرحيات الغنائية، وحتى ألعاب الفيديو.

"هونغ غيل دونغ" هو شخصية خيالية، لكن ليس في "جانغ صُنغ" بمقاطعة جولا الجنوبية. فهناك، يعتبر "هونغ غيل دونغ" شخصية حقيقية وُلدت في قرية هناك في القرن الخامس عشر. وقد سعت القرية بكل جد لجعل هذا البطل أيقونة مرتبطة بها. حتى أنها تقيم مهرجانا سنويا لهونغ غيل دونغ، وبها مركز ثقافي مخصص لهذه الشخصية الأسطورية.