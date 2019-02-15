مسؤول كوري شمالي يتفقد الترتيبات الخاصة بزيارة كيم جونغ أون إلى فيتنام

ⓒYONHAP News

وصل يوم السبت الماضي إلى هانوي كبير مستشاري لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية "كيم تشانغ سون" ليتفقد الترتيبات الخاصة بزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى فيتنام من أجل عقد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقام "كيم تشانغ سون" بجولة تفقدية في بعض المنشآت الصناعية والمعالم السياحية تمهيدا لزيارة "كيم" إلى فيتنام. وتثير تحركات المسؤول الكوري الشمالي في هانوي اهتمام الكثيرين، لأنه يمكن من خلالها التعرف المسبق على الأماكن التي سيزورها "كيم" خلال إقامته في فيتنام.

وكأول محطة في تفقد الترتيبات الخاصة بزيارة "كيم جونغ أون" إلى فيتنام، قام المسؤول الشمالي "كيم تشانغ سون" أمس الأحد بزيارة لقاعدة "باك نينه" الصناعية الواقعة إلى الشمال من العاصمة الفيتنامية هانوي، وهو ما يشير إلى احتمال قيام "كيم جونغ أون" بزيارة إلى مصنع للهواتف الذكية تابع لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات.

الجدير بالذكر أن شركة "سام سونغ" تعد أكبر الشركات الأجنبية من حيث الاستثمارات المباشرة في فيتنام، وقد قامت بإنشاء مصنعين للهواتف الذكية في كل من منطقة "باك نينه" في عام 2008، ومدينة "تاي أونغ أويين" في عام 2013.

وتبلغ حصة هذين المصنعين من إجمالي حجم إنتاج الهواتف الذكية لسام سونغ حوالى 50%.

وستكون لزيارة "كيم جونغ أون" لمصنع "سام سونغ" للهواتف الذكية معنى خاص إذا تحققت، حيث ستكون بمثابة إعلان عن انتهاج كوريا الشمالية سياسة الانفتاح الاقتصادي.

إلى جانب هذا، يمكن تفسير هذه الزيارة بأن كوريا الشمالية ترغب في أن تلعب الشركات الكورية الجنوبية دورا في تحقيق نموها الاقتصادي.

كما قام المسؤول الشمالي بزيارة لمركز التحكم والتشغيل للسكك الحديدية في منطقة "لانغ سون"، مما يشير إلى احتمال أن يقوم "كيم" بزيارة إلى فيتنام على متن قطاره الخاص.