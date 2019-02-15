© Daelim Motor

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة. اليوم نتعرف على شركة "ديه ريم 대림" للدرجات البخارية، وعنها يحدثنا "جونغ بيك كيون 정백균" رئيس القطاع التجاري.





احتجنا لعامين لتطوير الدراجة الكهربائية "زابي Zappy" التي أردنا أن تكون بأفضل شكل ممكن. من أجل تطوير وجعل كوريا دولة رائدة ومتطورة في هذا المجال ظللنا نبحث عن كيفية ربط منتجاتنا بالثورة الصناعية الرابعة. تماشيا مع التوجه العالمي السائد والمتعلق بتخفيف تأثيرات التلوث، قررنا تصنيع دراجة كهربائية قادرة على تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ومجهزة بأجهزة معلومات واتصالات حديثة تتيح للمستعمل الاستمتاع بخدمات متطورة.





كشفت الشركة عن منتجها الجديد الذي هو دراجة كهربائية متطورة، وشدت الانتباه بقوة لأن شركة "ديه ريم" المتخصصة في هذا المجال تستحوذ على النصيب الأكبر في السوق الكورية.





الرئيس "جونغ":

ظلت شركة "ديه ريم" أكبر شركات الدراجات البخارية في البلاد. تحتفل الشركة هذا العام بذكرى تأسيسها الـ41. من غير المعتاد أن تظل أي شركة محتفظة بقدراتها على البقاء في السوق في نفس مجالها لفترة تزيد عن 4 عقود من الزمان. كان الأمر بمثابة تحدٍ لنا، ولم يكن الأمر سهلا، حيث ظلت الشركة تتغلب على العديد من العثرات والمشاكل منذ تأسيسها بفضل ما لديها من عزيمة وجهد. وللك استمرت الشركة تتبوأ قمة السوق المحلية في مجال الدرجات البخارية والكهربائية. السوق المحلية للدراجات بها العديد من الأنواع والأشكال والموديلات المحلية والأجنبية والمستوردة، والكثير من الدراجات المستوردة لا ترضي ذوق المستهلك الكوري لعدة أسباب. شركة "ديه ريم" آلت على نفسها منذ البداية فهم العقلية الكورية في هذا المجال وكل ما يحتاجه العميل من دراجته.





تأسست الشركة في عام 1978، حيث نجحت في تصنيع أول دراجة بخارية كورية، ورسخت نفسها كرائدة في صناعة الدراجات البخارية، وبلغ حجم مبيعاتها حوالي مليونيْ دراجة بخارية، انتشرت بين المستهلكين الأفراد وشركات النقل والتوزيع. كما فازت الشركة بالجائزة الكبرى للتصدير عندما بلغ حجم صادراتها 70 مليون دولار في عام 1999 وكانت ذلك مجرد محطة في مشوار نجاحها الطويل. وفي عام 2008 تمكنت الشركة من تطوير دراجات كهربائية بدأت في الانتشار بشكل ملحوظ.





الرئيس "جونغ":

يعتقد الكثيرون ان صناعة الدراجة الكهربائية لا تختلف عن صناعة الدراجة البخارية إلا من حيث استبدال محرك الاحتراق الداخلي ببطارية ومحرك كهربائي. لكن الأمر في حقيقته ليس كذلك. منتجنا "زابي" يركز على تقديم أداء جيد وقدرة على التحمل مع تصميم جميل وجذاب، وكل ذلك قائم على خبرتنا في هذا المجال التي تمتد على مدى أكثر من أربعين عاما.





© Daelim Motor

المنتج الجديد لشركة "ديه ريم" يتمتع بخواص مهمة من حيث جودة الحركة، وتخفيض الضجيج والتلوث، بالإضافة إلى الخواص التكنولوجية المتطورة.





الرئيس "جونغ":

"زابي"، كدراجة كهربائية، تتميز بانخفاض الضجيج بنسبة 28% مقارنة بالدراجات البخارية العادية، كما تتميز بانخفاض الانبعاث الكربوني. الدراجة الكهربائية لا تستعمل الطاقة المحروقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها تقل بنسبة 669 كيلوغرام في كل عام. "زابي" دراجة يمكن استعمالها بنفس الكيفية التي يمكن بها استعمال أي دراجة بخارية عادية، غير أن الفرق هو أن "زابي" تعمل بواسطة بطارية ومحرك كهربائي. وعند استعمالها لمدة عام كامل في نفس الظروف، ستوفر "زابي" طاقة تقدر قيمتها بـ900 دولار. بالنسبة للدراجة العادية التقليدية فهي بحاجة لتغيير الزيت مرتين كل شهر ولصيانة مكلفة، في حين أن استعمال "زابي" لا يكلف سوى شحن كهربائي رخيص.





تم بيع 300 وحدة من هذه الدراجة الكهربائية فور طرحها في السوق، كما بدأ الكثير من شركات التوزيع في استبدال دراجاتها البخارية بدرجات كهربائية جديدة مما جعل منها محركات نمو اقتصادي جديدة. وتتأهب الشركة حاليا لطرح منتج جديد في السوق قريبا.





الرئيس "جونغ":

ننوي طرح موديل جديد خلال العام الجاري، وهو "زابي بلاس Zappy-Plus"، وهو عبارة عن دراجة مجهزة بتقنيات المعلومات والاتصالات. وفي عام 2020 نخطط لإحداث تكامل بين منتجاتنا من الجيل التالي ونظام تقاسم البطاريات، بهدف توسيع دائرة أعمالنا من عمليات التصنيع والبيع إلى الصناعات الخدمية والسيطرة على الأسواق كشركة تكاملية رائدة في سوق الدراجات الكهربائية. كذلك سيستمر تركيزنا على مجال الدراجات البخارية من أجل صنع دراجات بخارية متطورة ومجهزة إلكترونيا وصديقة للبيئة.





شركة "ديه ريم" تنتج حاليا دراجات كهربائية مجهزة بآخر ما توصلت إليه تقنيات المعلومات والاتصالات، بالتوازي مع دخول العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تركز على الجوانب التكنولوجية الحديثة والمنتجات الصديقة للبيئة.

انتهى