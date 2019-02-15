الرئيس ينتقد تصريحات الحزب المعارض بشأن حركة 18 مايو الديمقراطية

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انتقد الرئيس "مون جيه إين" التصريحات التي صدرت عن المعسكر المحافظ برعاية نواب برلمانيين تابعين لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وانتقص فيها من قدر حركة 18 مايو المطالبة بالديمقراطية والتي اندلعت في مدينة "كوانغ جو" في عام 1980.

وجاءت تلك التصريحات خلال جلسة للكشف عن حقائق حركة 18 مايو الديمقراطية، عُقدت برئاسة عضوين برلمانيين تابعيْن لحزب كوريا الحرة الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة الكورية، وهما "كيم جين تيه" و"لي جونغ ميونغ".

وفي أثناء الجلسة، قال الدكتور "جي مان وون"، المعروف بميوله اليمينية المتطرفة، إن حركة 18 مايو كانت عبارة عن "حرب عصابات" تمت تحت إشراف القوات الكورية الشمالية. وقد أيدت هذه التصريحات النائبة عن الحزب المعارض "كيم سون ري".

الجدير بالذكر أن الادعاءات بتورط قوات كورية شمالية في حركة 18 مايو الديمقراطية في مدينة "كوانغ جو" ظلت تُثار باستمرار، وقد تم إجراء العديد من التحقيقات في هذا الشأن لكنها توصلت جميعا إلى أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

ورغم ذلك، أصر الدكتور "جي مان وون" على أقواله.

ومن ناحية أخرى، جاءت دعوة النائب "كيم جين تيه" المرشح لخوض انتخابات رئاسة الحزب المعارض، للدكتور "جي مان وون" لحضور تلك الجلسة، في سياق جهود "كيم" فيما يبدو إلى الحصول على تأييد الجناح اليميني المحافظ.

ومن جانبها، وجهت قيادة حزب كوريا الحرة المعارض انتقادات حادة لهذه الادعاءات والانتقاص من قدر حركة 18 مايو، حيث أكد مصدر مسؤول في حزب كوريا الحرة أن ما قاله الدكتور "جي مان وون" لا يعبر إطلاقا عن موقف الحزب الرسمي.

وجاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه منظمات مدنية بأن تجري النيابة العامة تحقيقات في هذه القضية، خاصة ادعاءات الدكتور "جي مان وون" التي أثارت الغضب في الدائرة السياسية الكورية.

ولعل من بين أكبر التأثيرات السلبية التي نتجت عن هذه التصريحات انخفاض نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض مرة أخرى، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعا مضطردا في الآونة الأخيرة.