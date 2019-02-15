نظام قياس أميال السيارات يشجع المواطنين على تقليل استخدام السيارات

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بعد تطبيق نظام قياس أميال السيارات، أصبح من الممكن الحصول من خلاله على سبعين ألف ميل بحد أقصى حسب مسافات قيادة السيارات التي يتم تخفيضها هذا العام مقارنة مع العام السابق.

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال هذا النظام في عام 2017، وطريقة المشاركة في نظام أميال السيارات عبر الصفحة الرسمية لأميال السيارات التابعة لبلدية سيول، ثم تسجيل صورة للوحة السيارة ولوحة القيادة التي تدل على مسافة القيادة في البداية. وستمنح الأميال حسب تقليص مسافات القيادة من خلال المقارنة بين مسافة القيادة المسجلة في البداية ومسافة القيادة بعد عام واحد. والميل الواحد يعادل وون واحدا، ويمكن أن نستخدم الأميال المجموعة في دفع رسوم السيارة، وشراء شهادة هدية للكتب أو الأفلام، والتبرعات المالية.

كما توجد طريقة أخرى للحصول على الأميال إلى جانب تخفيض مسافات القيادة وهي عدم قيادة السيارة عند إصدار إنذار لاتخاذ إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم.

وكان إجمالي عدد السيارات المشتركة فيه حتى ديسمبر في العام الماضي حوالي ثمانين ألف سيارة، وتخطط بلدية سيول إلى زيادة هذا العدد بخمسين ألف سيارة كل عام للوصول إلى مائتين وخمسين ألف سيارة إجماليا بحلول عام 2021. حيث نجح نصف عدد السيارات التي اشتركت في هذا النظام في عام 2017 حديثا في تخفيض مسافات القيادة السنوية مقارنة مع ما قبل اشتراكها. وبلغ إجمالي مسافات القيادة التي تم تخفيضها مائة وتسعة ملايين كيلومتر في المجموع.

وحسبما قالت المؤسسة الكورية للسلامة المرورية فإن مسافات قيادة السيارات في عام 2017 زادت بنسبة 2.8 بالمائة على مستوى الوطن، لكن سيول كانت الوحيدة التي شهدت انخفاضا بنسبة 0.5 بالمائة من بين كل المناطق الكورية.