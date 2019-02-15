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كشفت مؤخرًا شركتا "سام سونغ" و"إل جي" عن روبوتات تقوم برعاية صحة الأسرة في معرض "CES" لهذا العام وهو أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية سيول أنه من المتوقع أن يُفتتح مركز العلوم والروبوتات في منطقة "تشانغ دونغ" في سيول بحلول عام 2022، ليكون أول مركز متخصص في علوم الروبوتات في كوريا! ومن المتوقع أن يتم تأسيسه بحجم يبلغ ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة أمتار مربعة، وسيتكون من خمسة طوابق، واحد تحت الأرض وأربعة فوق الأرض.

وقد أطلقت بلدية سيول مسابقة دولية عن تصميم مركز العلوم والروبوتات، وتم اختيار تصميم للمعمار الهندسي التركي "ميليك ألتينسيك" من بين سبعة وأربعين فريقا شارك في المسابقة، ثلاثون منهم كوريون، وسبعة عشر من خارج البلاد. وحصل تصميمه على تقييم عال بفضل ابتكاره وتميزه، حيث يظهر تصميمه الخارجي هوية الروبوتات كرمز للعلوم والتكنولوجيا المستقبلية. كما وضع خطة لبنائه استفادة من الروبوتات، حيث سيتم تطبيق تقنيات الروبوتات في جميع مراحل بناء المركز، بما في ذلك العمارة والتصميم والخدمات.