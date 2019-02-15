عدد من محبي j-hope يقومون بأعمال خيرية كاحتفال بعيد ميلاده

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بمناسبة عيد ميلاد "j-hope" عضو فرقة "بي تي إس" يقوم عدد من محبيه ومحبي "بي تي إس" بأعمال خيرية بدلا من تقديم هدايا إليه مباشرة. فمثلا تبرع محبوه بكمية كبيرة من الأرز إلى المحتاجين في مدينة "كوانغ جو" في مقاطعة جولا. فقد ولد "j-hope" في مدينة "كوانغ جو"، وبالتالي تبرع محبوه بمائة وثمانية عشر كيسا من الأرز المغلف بوزن عشرة كيلوغرامات من أجل المحتاجين هناك.

وتبلغ قيمة هذه الكمية الكبيرة من الأرز حوالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف وون، ومساعدة المحتاجين في موطنه ستكون هدية قيمة جدا بالنسبة لـ"j-hope".

كما أطلق محبوه مشروعا لجمع التبرعات المالية باسم الملاك "هوب" من التاسع من يناير إلى التاسع من فبراير من أجل تقديم الأغذية إلى الكلاب المهجورة. كما سلم محبوه ٧٠٠ كيلو من الأغذية الخاصة بالكلاب إلى مركز لحماية الكلاب المهجورة. ورفع "j-hope" صورتين في الصفحة الرسمية لبي تي إس على تويتر، أعرب عن شكره وامتنانه إلى محبيه وهو يضع أصابعه على شكل قلب.

من جهة أخرى، حددت إحدى الإذاعات الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي كنهاية أسبوع عيد ميلاد "j-hope" مسبقا، وقامت بتشغيل أغاني "j-hope" خلال ساعة واحدة كاملة دون أي إعلانات تجارية،