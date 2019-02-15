الرئيس مون جيه إين يؤكد هدف بناء الدولة الشاملة بحلول عام 2020

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مجددا مساعي الحكومة لبناء ما يسمى بـ"الدولة الأكثر شمولا"، قائلا إنه يمكن تحقيقها بحلول عام 2022 في حالة عدم حدوث أي انتكاسات.

وجاء تصريح الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في اجتماع عقد أمس الثلاثاء لمراجعة وإعلان تدابير السياسات الاجتماعية التي تشمل خطة الحكومة لبناء "دولة شاملة" من خلال توفير الرعاية والتعليم والتوظيف في جميع مراحل الحياة.

وبموجب هذه التدابير، ستقوم الحكومة بتوسيع دائرة مستحقي بدلات رعاية الطفل لتشمل جميع الأطفال تحت سن السابعة بدءا من شهر سبتمبر القادم بعد أن كانت مقتصرة على الأطفال دون سن السادسة، وبغض النظر عن حجم دخل آبائهم.

كما ستقوم الحكومة أيضا ببناء أكثر من 550 حضانة حكومية وعامة حتى عام 2012، لتصل حصة الحضانات الحكومية والعامة من إجمالي عدد الحضانات في البلاد إلى 40%.

وتخطط الحكومة لتطبيق نظام التعليم المجاني على طلبة المدارس الثانوية في عام 2021، وإلغاء جميع رسوم القبول المفروضة على طلبة الجامعات الجدد وزيادة المنح الحكومية لطلبة الجامعات حتى عام 2022.

وسيتم بموجب هذه الخطة خلق 340 ألف وظيفة جديدة، وتحسين جودة الحياة من خلال تقليل ساعات العمل.

وسيتم رفع معدل الضمان للتأمين الصحي إلى 70% في عام 2022، من 62.6% في عام 2016، وقيمة المعاش الأساسي ومعاش المعاقين إلى 300 ألف وون في عام 2021 من 250 ألف وون حاليا.

وبهذا سيكون عام 2019 أول عام في بناء الدولة الشاملة، وقد قالت الحكومة إنها ستكشف عن الخطة المالية متوسطة المدى في شهر أبريل أو مايو القادم، والتي تشمل سبل تسديد التكاليف اللازمة لبناء الدولة الشاملة.