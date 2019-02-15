تمديد فترة الوحدة لنظام ساعات العمل المرنة إلى 6 أشهر

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تم التوصل إلى اتفاق على تمديد فترة الوحدة لنظام ساعات العمل المرنة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بحد أقصى، وذلك في اجتماع للجنة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية عقد أمس الثلاثاء بين ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والعمال.

وبموجب نظام "ساعات العمل المرنة"، يختار الموظفون وقت عملهم، شريطة أن يكون متوسط ساعات عملهم 52 ساعة أسبوعيا خلال فترة معينة، حيث يمكنهم تطويل ساعات العمل في الأسبوع الذي تكثر فيه المهام التي يجب أن ينفذونها، وفي مقابل ذلك يتم تقليل ساعات العمل في أسبوع آخر، ولكن بحيث يكون متوسط ساعات العمل 52 ساعة في الأسبوع، خلال تلك الفترة.

وينص القانون الحالي على أن تتراوح الفترة المسموح بتطبيق نظام "ساعات العمل المرنة" فيها، بين أسبوعين و3 أشهر على الأكثر، على أن يتم إبرام اتفاق مكتوب بين صاحب الشركة وممثل العمال إذا تجاوزت تلك الفترة أسبوعين.

أما الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء فيقضى بتمديد الحد الأقصى للفترة المسموح بتطبيق النظام فيها من 3 اشهر إلى 6 أشهر، بشرط أن يتم ذلك بناء على اتفاق مكتوب بين صاحب العمل وممثل العمال.

ويرى المراقبون أن هذا الاتفاق قد يثير الجدل نظرا لأنه من الصعب تطبيقه على الشركات التي توجد فيها نقابات عمالية ضخمة بسبب معارضتها، كما أنه يمكن إساءة استخدامه في الشركات التي ليست فيها نقابة عمالية.

كما قد يثير الاتفاق الأخير الجدل أيضا لأنه يسمح لصاحب العمل بإخبار العمال بساعات العمل قبل أسبوعين من تطبيقها دون الحاجة إلى اتفاق مكتوب، إذا تجاوزت فترة تطبيق نظام ساعات العمل المرنة 3 أشهر، على اعتبار أنه من الصعب تحديد ساعات وأيام العمل المرنة بشكل مبكر.

الجدير بالذكر أن قطاع الأعمال قد طالب بتمديد الفترة المسموح بتطبيق نظام ساعات العمل المرنة فيها، وأدعى أنه سيواجه صعوبات مالية بسبب تحديد ساعات العمل بـ52 ساعة في الأسبوع، منها 40 ساعة عمل رئيسية، و12 ساعة للعمل الإضافي.

وقد وافق الاتحاد الكوري لنقابات العمال على تلك المطالبة، بينما عبر الاتحاد الكوري للنقابات التجارية عن اعتراضه الشديد على تمديد فترة الوحدة لنظام ساعات العمل المرنة.