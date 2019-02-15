إقبال النجوم الكوريين على يوتيوب في زيادة مستمرة

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بدأ إقبال النجوم الكوريين على يوتيوب يتزايد في الآونة الأخيرة. حيث فتح عدد من النجوم قنوات خاصة بهم على يوتيوب، وبدؤوا في رفع فيديوهات قاموا بتصويرها بأنفسهم للتواصل مع الجمهور. ويُرجِع الخبراءُ السببَ الرئيسي لهذه الظاهرة إلى زيادة تأثيرات يوتيوب على المجتمع الكوري.

وفي هذا الصدد تم إجراء استطلاع على 23 ألف مستخدم للهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" بشأن ساعات استخدام التطبيقات في الهواتف الذكية. حيث بلغ عدد مستخدمي تطبيق يوتيوب شهريا 30 مليون شخص تقريبا، واتضح أن متوسط ساعات استخدامه شهريا يبلغ ألفا وسبعا وسبعين دقيقة.

يذكر أن إجمالي ساعات استخدام يوتيوب المتراكمة لجميع المشاركين في الاستطلاع قد بلغ ثلاثة وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون دقيقة. ويعتبر هذا أطول من مجموع ساعات استخدام أربعة تطبيقات كبرى وهي "كاكاوتوك"، و"نيفر"، و"فيسبوك"، و"داوم".

وحسب نتيجة الاستطلاع، ارتفع هذا العدد في ديسمبر الماضي بنسبة 78% مقارنة بشهر يناير في العام الماضي ليصل متوسط ساعات مشاهدة يوتيوب للأشخاص في الخمسينيات 922 دقيقة. ولذلك فإن هذا الإقبال لا يقتصر على الشباب الكوريين، بل يتوسع ليشمل الناس في منتصف العمر وكبار السن الذين كانوا يعتبرون بعيدين عن التوجهات الحديثة.

وبعد أن أصبح بعض النجوم الكوريين نجوما عالميين من خلال يوتيوب، بمن فيهم المطرب "ساي"، وفرقة "بي تي إس"، وفرقة "بلاك بينك"، انتشر الوعي بأن يوتيوب منصة يمكن من خلالها تحقيق كفاءة عالية بتكلفة منخفضة. كما فتحت شركة "بيغ هيت إنترتينمنت big hit entertainment" الراعية لفرقة "بي تي إس" قناة لفرقتها الجديدة "تي إكس تي" وقدمت أعضاءها عبرها قبل إطلاقها رسميا. وكذلك محطة التلفزيون "JTBC" غير الأرضية فتحت قناة "What’s up man" بقيادة السيد "بارك جون هيونغ" عضو فرقة "god" في أغسطس الماضي. ونجحت هذه القناة في جذب أكثر من مليون وسبعمائة وثلاثين ألف مشترك حتى الآن لتحتل المركز الأول من حيث نسبة النمو من بين القنوات على يوتيوب التي تم افتتاحها في العام الماضي.

ويقول الخبراء إن عددا محدودا جدا من النجوم فقط يمكن أن يظهروا في شاشات التلفزيون باستمرار، وبالتالي فإن إنتاج المحتويات على أيديهم وتطوير أنفسهم كعلامات تجارية عبر قنوات خاصة بهم على يوتيوب سيكون طريقة ناجعة للالتقاء بالجمهور واكتساب المال بدلا من إضاعة الوقت في انتظار فرصة للظهور في التلفزيون.