مجرفة كورية الصنع تحقق ارتفاعًا في مبيعاتها على موقع أمازون

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حققت إحدى المنتجات الكورية رواجا كبيرا جدا على موقع التسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة "أمازون" في العام الماضي، وهذا المنتج هو عبارة عن مجرفة يطلق عليها "هومي" باللغة الكورية، وتستخدم في الأعمال الزراعية.

وتباع هذه المجرفة في أمازون بثمن يتراوح بين 15 و 25 دولارا وهو أعلى من سعرها داخل كوريا، حيث تباع هنا ب 4 آلاف وون، أي أقل من 4 دولارات. ومع ذلك فقد حققت مبيعات كبيرة لتكون ضمن أكبر عشرة منتجات في مجال منتجات الحدائق على موقع أمازون.

وما يميز "هومي" عن المجارف الأخرى هو شفرة المجرفة ذات الانحناء بثلاثين درجة، ولذلك فهي مناسبة جدا لإدارة الحدائق. كما كتب الذين اشتروها على موقع أمازون تعليقات تقول إنه لا يمكن العثور على شفرة مجرفة منحنية في أي مكان في الولايات المتحدة، و"هومي" هي أفضل أداة لجز الشجيرات. لذا أعرب رئيس ورشة الحدادة التي تنتج المجرفة، "سوك نو كي"، عن سعادته بارتفاع المبيعات في الخارج بأكثر من عشر مرات مقارنة مع ما قبل ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن الحداد "سوك" كان قد بدأ عمله في الرابعة عشرة من العمر في ورشة حدادة يمتلكها زوج أخته من أجل كسب الرزق بعد تخرجه من المدرسة الابتدائية، ثم رغب في تعلم مهارة الحدادة في مكان أوسع بعد عامين، ومن ثم التحق بورشة حدادة أكبر. وحسبما قال فإن الفقراء هم الذين كانوا يتعلمون الحدادة حينها، وكان صاحب الورشة يقدم البطاطس بدلا من الأرز إلى العاملين معه. ورغم الظروف الصعبة التي مر بها ، إلا أنه تدرب على مهارات الحدادة، ثم انتقل إلى يونغ جو، وفتح ورشة حدادة خاصة به في عام 1973. وسجلت ورشته التي بدأت بمساحة 16 مترا مربعا تقريبا نموا مستمرا من خلال تطوير الأدوات الزراعية بشكل يلائم الأغراض والمناطق. لكنه واجه تحديا كبيرا بسبب انتشار أدوات الزراعة الصينية التي تباع بأسعار منخفضة جدا. فمثلا عندما كان سعر "هومي" المصنوعة بواسطته ألفي وون، كان سعر المجرفة الصينية المماثلة ستمائة وون فقط. وبسبب هذه الصعوبات الكبيرة، فكر السيد "سوك" في الانتحار، لكنه غير فكرته، وقرر التركيز على تعزيز جودة منتجاته ووضع علامة تجارية عليها باسم "ورشة حدادة يونغ جو"، وبدأ الطلب على منتجاته يتزايد مجددا.