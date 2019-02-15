تحديد 14 مادة كتراث مستقبلي لمدينة سيول

ⓒ Getty Images Bank

حددت بلدية سيول 14 مادة من مواد الثراث الثقافي المرئي وغير المرئي ضمن التراث المستقبلي في سيول. وكانت بلدية سيول قد بدأت في استكشاف مواد التراث المستقبلي منذ عام 2013 بهدف البحث عن التراث الثقافي ذي القيمة الذي يستحق نقله إلى الأجيال القادمة، والحفاظ عليه، وإيلاء الاهتمام به.

وفي هذا الصدد اختارت بلدية سيول الأماكن التي تتعلق بالشخصيات والقضايا التاريخية، أو الأماكن المتميزة والمألوفة لدى مواطني سيول، أو الأشياء التي تساعد على فهم ثقافة سيول.

مما اختارت البلدية من التراث المرئي المباني والكتب والأعمال الفنية والأزقة الصغيرة والأسواق، فضلا عن التراث غير المرئي مثل الموسيقي والتقنيات، كتراث مستقبل سيول. وتم تحديد أربعمائة وإحدى وستين مادة إجماليا حتى العام الماضي. ويذكر أن اختيار تراث مستقبل سيول لا يتم بواسطة خبراء، وإنما على أساس اتفاق اجتماعي وعاطفي من مواطني سيول تجاه ما يرغبون في المشاركة فيه من ذكريات وعواطف.

ومن بين الأربع عشرة مادة من مواد التراث التي تم تحديدها هذه المرة، وقع الاختيار على قاعة "أبين جيلو" التذكارية في مدرسة "بيه جيه" الثانوية، ومكتبة مدرسة "سوك ميونغ" الثانوية للبنات، وهما من بين آثار تطوير منطقة "كانغ نام" بواسطة الحكومة في سبعينيات القرن الماضي. يذكر أن القس الأمريكي "أبين جيلو" كان قد أسس مدرسة "بيه جيه" في منطقة جونغ كو في عام 1885، وأسس قاعة "أبين جيلو" التذكارية في عام 1923 على شرف مؤسس المدرسة. أما مدرسة "سوك ميونغ" للبنات فأسست في عام 1906 في منطقة "جونغ نو"، وأسست المكتبة فيها في عشرينيات القرن الماضي. وهاتان المدرستان من أشهر المدارس التي بنيت في العشرينيات، حيث تخرج منهما عدد من الطلاب المتميزين منذ زمن طويل، لكن بسبب السياسات الحكومية لتطوير منطقة "كانغ نام"، تم نقل مدرسة "بيه جيه" إلى منطقة "كانغ دونغ" في عام 1984، ومدرسة "سونغ ميونغ" إلى كانغ نام في عام 1980. واعترافا بقيمتهما في الحفاظ على التراث الحديث، تم تحديدهما كتراث مستقبلي لسيول. وهما تستحقان ذلك.

كما تم تحديد حديقة طريق الغابات لخط "كيونغ إي"، وبرج سيول في جبل "نام"، ومخبز "نابوليون"، وسبعة أعمال أدبية خلفيتها سيول كتراث ثقافي في العصر الحديث.