فوائد الفواكه حسب اللون

ⓒ Getty Images Bank

هل سبق لكم أن تساءلتم عن السبب الذي يجعل لون قشرة التفاح أحمر؟ في الحقيقة، تتلون الفواكه بألوانها الخاصة وفقًا لأنواعها، وتختلف فعالية الفواكه وفقا لهذه الألوان. فالثمار التي نتناولها عادة ما تكون حمراء أو صفراء أو خضراء أو أرجوانية أو بيضاء. وحسب لون الفاكهة، تختلف وظيفتها بعض الشيء. إذن، كيف تختلف فعالية الفواكه حسب اللون؟

أولا: الفواكه الحمراء: مثل التفاح، تكون غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع السرطان وتساعد على إزالة صبغة البشرة والقضاء على البقع السمراء والتجاعيد. وهذا بفضل مادة "بوليفينول" التي تقوم بدور مهم في تثبيط العديد من المواد الضارة التي تُتلف خلايا الجسم أو تسبب السرطان. لذلك، تتميز الفاكهة ذات اللون الأحمر بخصائص تنقية الدم وتعزيز الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، تمنع عناصر الصبغة الحمراء في التفاح، مثل الأنثوسيانين والبولي فينول، حدوث أكسدة للدهون والحمض النووي، وتعزز جهاز المناعة، وتمنع نمو سرطان القولون والخلايا السرطانية في المعدة.

ثانيا: الفاكهة الصفراء: تحتوي الفاكهة الصفراء على مضادات أكسدة قوية تعمل على تحييد الأكسجين النشط. ومن المعروف أن البيتا كاروتين هو الصبغة الصفراء الغامقة التي توجد في بعض الأطعمة بشكل طبيعي وهو يتحول في الجسم إلى فيتامين "إيه A" ويؤثر على الحد من سرطان البروستاتا. ليس ذلك فحسب، بل أيضا يحمي المعدة ويعزز قوة الجهاز الهضمي.

ثالثا: الفاكهة الخضراء: يظهر اللون الأخضر في الخضروات أكثر من الفواكه، إلّا أنّ هناك بعض الفواكه التي تتميز بلونها الأخضر مثل الأفوكادو والعنب الأخضر والتفاح الأخضر والكيوي، وغيرها. وتتمتع الفواكه الخضراء بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على مركبات الفينولات التي لديها قدرةٌ عالية في الوقاية من أمراض القلب وترقق العظام وهشاشتها. وتجدر الإشارة إلى أن الأطعمة الخضراء فعالة في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا. وعلى وجه الخصوص، فإن الكلوروفيل الأخضر يساعد على عملية الأيض ويخفف من التعب، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا، مما يؤدي إلى تباطؤ الشيخوخة.

رابعا: الفاكهة الأرجوانية: وهي مفيدة لمنع الشيخوخة عن طريق منع تلف الخلايا وزيادة محتوى فيتامين "إي E" في الجسم. وتعمل الثمار الأرجوانية على تخفيض الالتهابات في جسم الإنسان وحماية خلاياه، وتساعد على حماية البشرة ضد الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة. وتتفوق الخضراوات والفواكه الأرجوانية على نظيراتها الخضراء التي نتناولها عادة بشكل منتظم. فالكرنب الأرجواني مثلا يضم 36 مادة مضادة للأكسدة، كما يحتوي على فيتامينات أكثر بـ8 مرات مقارنة بالكرنب الأخضر.

خامسا: الفاكهة البيضاء: وهي فعالة في إزالة الالتهابات، ومضادة للجراثيم والسرطان وأمراض القلب. وعلى وجه الخصوص، تعتبر الكمثرى من أكثر مصادر فيتامين "سي C"، وتحتوي قشرتها على ألياف غير قابلة للذوبان، ومن ثم تستخدم كمليِّن. ويمكن استخدامها كمضاد للالتهابات، وتعمل كمخفض لضغط الدم. أما الخوخ الأبيض فيحتوي على نسبة منخفضة من الحامض، ولذلك يمكن تناوله حتى في حالات قرحة المعدة.

تختلف الفواكه والخضروات في فعاليتها حسب اللون. ولذا من المهم تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مع مراعاة حالتكم الصحية.