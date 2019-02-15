تشون ميونغوك / تشون ميون غوك - أوهو كوفي / أونغيه كوم





كان النبلاء قديما يستمتعون بفن ال "جونغ غا 정가”، وهو فن صوتي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الـ"كاغوك 가곡"، والـ"شيجو 시조"، والـ"غاسا 가사". وكل من الـ"كاغوك" والـ"شيجو" هما قصائد ملحنة، أما الـ"غاسا" فهي مقطوعات صوتية أطول من أشعار الـ"شيجو". ولم يصل إلينا إلا 12 مقطوعة من مقطوعات الـ"غاسا"، وأغلبها يدور حول رغبة العلماء التقليديين في العيش بهدوء وسط الطبيعة بعيدًا عن الحياة المدنية. ومن أغاني الـ"غاسا" الشهيرة أغنية "سويانغ سانغا 수양산가"، و"تشوساغا 처사가"، و"بيك غو سا 백구사". وبعضها الآخر عن الحب، مثل "هوانغ غييه سا 황계사"، وهي تحكي عن امرأة تشتاق إلى حبيبها، وأغنية "ميه هوا غا 매화가" والتي تعني "أغنية براعم البرقوق"، التي تتغنى ببراعم أزهار البرقوق التي تزهر وسط الثلوج الربيعية. وأول أغنية في حلقتنا لهذا الأسبوع هي أغنية "تشون ميونغوك 춘면곡" أو "أغنية النوم الربيعي"، وتدور كلماتها حول الاستيقاظ في وقت متأخر في يوم ربيعي، والنظر للمشهد خارج النافذة المصنوعة من أشجار الخيزران، وهو مشهد ساحر لأزهار متفتحة في حديقة غناء خارج المنزل، تطير حولها الفراشات الساحرة.

في يوم ربيعي، شرب أحد العلماء الكونفوشيين التقليديين كأسين من الخمر قبل أن يشرع في البحث عن مكان يقضي فيه بضعة ساعات طيبة. وبسبب تأثير الشراب، أو ربما بسبب الجو الربيعي الساحر، ظل يتجول لفترة طويلة قبل أن يرى امرأة جميلة تطل من نافذة منزلها، فوقع في حبها من النظرة الأولى. وكان هذا النوع من الحياة الوادعة الهادئة هو ما يطمح إليه الناس قديمًا.

وعلى خلاف مقطوعات الـ"كاغوك" التي تُغنى على ألحان آلات وترية بطريقة معينة محددة، تكون مقطوعات الـ"غاسا" أكثر حرية ومرونة، ويصاحبها العزف على آلة واحدة فقط، غالبًا ما تكون آلة الديغم أو الهيغم. لكن كلمات الـ"غاسا" غالبًا ما تحتوي على الكثير من الرموز الصينية، مما يجعلها أبعد عن الذوق المعاصر. ولذلك، يسعى الكثير من عازفي الموسيقى التقليدية الكورية إلى تحديث وتطوير أغاني الـ"غاسا" لتناسب الذوق المعاصر.

مقطوعة "أونغيه كوم 어옹의 꿈" أو حُلم صياد عجوز، وهي نسخة حديثة مطورة من أغنية الغاسا التقليدية "أوبوسا 어부사". في الأغاني التقليدية الكورية، يظهر الصياد غالبًا كناسك عجوز حكيم يعيش معتزلًا العالم المادي.

والأغنية تجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعل الرجل العجوز يختار الانتقال للعيش بالقرب من البحر. لا بد أنه كان لديه أحلامه الخاصة عندما كان شابا يافعا. وعيش حياة هادئة في مكان بعيد معزول عن العالم قد يكون حياة مثالية يحلم بها الناس في عالم اليوم المشغول دائمًا أيضًا.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: