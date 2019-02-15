ريد فيلفت تختتم جولتها في الولايات المتحدة

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اختتمت فرقة "ريد فيلفت" النسائية جولتها الغنائية التي شملت خمس مدن في الولايات المتحدة بشكل ناجح.

وذكرت شركة "إس إم" الترفيهية أن فرقة "ريد فيلفت" أقامت عروضها الغنائية في كل من لوس إنجلس ودالاس ومايامي وشيكاغو ونيوآرك خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من فبراير الجاري. وأضافت الشركة أن هذه العروض قد جذبت عددا كبيرا من معجبي فرقة "ريد فيلفت" حيث قامت فيها الفرقة بأداء 20 أغنية .

وبدأت الفرقة أمس الثلاثاء جولة مماثلة في كندا بدءا من مدينة تورنتو.