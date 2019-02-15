بي تي إس تجذب 380 ألفا من معجبيها من خلال جولتها في اليابان

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اختتمت فرقة "بي تي إس" جولتها الغنائية في 4 مدن حيث جذبت 380 ألف من معجبيها.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن آخر عرض ضمن هذه الجولة قد أقيم في فوكووكا يومي السادس عشر والسابع عشر من فبراير الجاري.

وقد انطلقت فرقة "بي تي إس" جولتها في اليابان بعرض أقيم في طوكيو يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي ، ثم انتلقت إلى مدينة أوساكا لإقامة عرض آخر في أوساكا في شهر نوفمبر من العام الماضي أيضا، وإلى مدينة ناغويا لإقامة عرض مماثل يومي الثاني عشر والثالث عشر من يناير الماضي.

ومن المقررر أن تقيم فرقة "بي تي إس" عروضا في هونغ كونغ يومي العشرين والحادي والعشرين ويومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مارس المقبل، ثم في بانكون يومي السادس والسابع من أبريل القادم ضمن جولتها العالمية حيث تم بيع جميع التذاكر لهذه العروض..