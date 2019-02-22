نجيب ساويرس يتمنى نجاح مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية القادمة

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تتجه أنظار الناس من كل العالم إلى شرق آسيا متمنين لها نجاحا كبيرا حتى يتم نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية ويسود السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

ووسط هذه الأجواء، جذب اهتمامنا تصريحات أدلى بها رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" رئيس شركة "أوراسكوم" القابضة للاستثمار.

يذكر أن ساويرس ضخ ملايين الدولارات فى شركة للاتصالات أقامها فى كوريا الشمالية لكنه لم يحقق النتائج المرجوة بسبب العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وقد شارك نجيب ساويرس في برنامج بثته قناة سي إن بي سي الأمريكية مؤخرا، حيث أعرب عن تفاؤله بنتائج الجولة الثانية من القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتي ستعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية "هانوي".

وقال في البرنامج إنه يفهم كوريا الشمالية جيدا. وفيما يتعلق بالحوار الذي يجريه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع كوريا الشمالية، أعرب رجل الأعمال المصري عن تقديره الكبير، وقال إنه يمضي على الطريق الصحيح.

وأضاف أنه عندما نجري حوارا، علينا أن نستمع إلى الطرف الآخر من منظوره. وأشار أيضا إلى أن مبدأ الحوار في المباحثات هو الأخذ والعطاء، وتوقع أن نستمع إلى خبر جميل في هذا الشأن قريبا.

وحول القلق الذي تبديه بعض الأطراف الأمريكية، بما في ذلك الكونغرس الأمريكي، قال ساويرس إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يريد الاحترام، وإذا فاز به، سوف يتخلى عن الأسلحة النووية.

كما شارك ساويرس في منتدى دولي عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" حيث أكد على أن كوريا الشمالية لديها إمكانيات كبيرة للتطور وأنها مليئة بالفرص إذا انفتحت، حيث إنها في حاجة إلى الاستثمار في جميع المجالات بما فيها الفنادق والطرق وتحديث الزراعة.

وأكد على أن صناعة المعادن في كوريا الشمالية مبهرة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية رغم امتلاكها كمية كبيرة من الموارد الطبيعية تفتقر إلى أموال الاستثمار من أجل استكشافها. وحول سوق الاتصالات المتنقلة في كوريا الشمالية، قال إن نسبة توزيع الهواتف المحمولة بلغت حوالي 15%، وأن نمو حجم السوق محدود نتيجة لارتفاع أسعار أجهزة الهواتف التي يجب دفعها بالعملات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن ساوريس استثمر حوالي 400 مليون دولار في مشروع الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة في كوريا الشمالية في عام ألفين وثمانية، إلا أنه يعاني من صعوبات في استرداد هذه الاستثمارات بسبب خصوصية المجتمع الكوري الشمالي الذي يحظر تحويل الأموال إلى الخارج.

لكنه يقيم علاقات وطيدة مع السلطات الكورية الشمالية من خلال الاستثمار في فندق "ليو كيونغ" الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

ولهذا فإنه يعتبر من أكثر المستفيدين في حالة استقرار السلام الحقيقي في كوريا الشمالية ورفع الأمم المتحدة العقوبات عنها.