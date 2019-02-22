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تعاقد لاعب كرة القدم الكوري "نام تيه هي" مع نادي السد القطري الذي يعتبر من أبرز الأندية هناك. ولهذا فمن المتوقع أن يلعب نام في نادي السد بدءا من الموسم القادم أي 2019/2020 ولمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن اللاعب نام كان يلعب في نادي الدُحَيل القطري منذ عام 2011 حيث شارك في مائة وستين مباراة وحقق ثلاثة وسبعين هدفا باعتباره لاعبا رئيسيا في الهجوم ضمن الفريق، مما جعله يفوز بلقب "ميسي قطر". وفي عام 2017 فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لعام 2017.

نعرف أن نادي السد يعتبر ناديا قويا لدرجة أنه أصبح ضمن أقوى أربعة فرق في دوري البطولة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ومن خلال انضمام "نام" إليه سيعلب مع اللاعب الكوري الآخر "جونغ أو يونغ" هو زميل نام في المنتخب الكوري، وأيضا مع اللاعب المشهور "سابي إيرنانديس " الذي كان ضمن فريق إف سي برشلونة.

ولم يستطع نام اللعب لصالح المنتخب الكوري لكرة القدم في بطولة الكأس الآسيوية التي أقيمت في الشهر الماضي في قطر بسبب إصابته، لكنه يبذل جهودا للتأهيل من أجل العودة إلى الموسم القادم.