جامعة بدر المصرية تستثمر 200 مليار دولار في إنشاء مدرسة في البلاد

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اتفقت جامعة إنتشون الكورية مع جامعة "بدر" في القاهرة، على إنشاء مدرسة الوجه الدولية في حرم جامعة إنتشون وأبرمت مذكرة لنية الاستثمار مع الجامعة المصرية لاستجلاب عشرين مليون دولار ضرورية لإنشاء المدرسة.

يذكر أن رئيس الجامعة الكورية "جو دونغ سونغ " زار مؤخرا الجامعة المصرية حيث التقى برئيس مجلس إدارة الجامعة "حسن القلّا" وأبرم مذكرة نية الاستثمار التي تتضمن استثمار جامعة "بدر" في إنشاء وإدارة المدرسة الجديدة.

من المتوقع أن تستخدم العشرين مليون دولار التي وعدت جامعة بدر باستثمارها في شراء المرافق والتكاليف ذات الصلة الضرورية لإنشاء مدرسة الوجه الدولية وإدارتها. وقررت جامعة إنتشون دعوة نائب رئيس الجامعة المصرية "أشرف غالب" إلى كوريا في غضون هذا الشهر من أجل مناقشة جدول أعمال إنشاء الجامعة وطرق دفع قيمة الاستثمار وطرق إدارة المدرسة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجامعة الكورية "جونغ" كان قد زار جامعة بدر في شهر مايو من العام الماضي وأبرم مذكرة للتفاهم بخصوص التعاون مع الجامعة المصرية ثم قامت الجامعة بتكوين فريق عمل خاص لمناقشة طرق التعاون معها.