ارتفاع شعبية فرقة بي آي جي في البلدان العربية

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تجذب فرقة "بي آي جي" الكورية اهتماما كبيرا من خلال غناء أغنية "لا بزاف " لفرقة أيدول العربية " دول فايف The5 ".

وعرضت الفرقة فيديو خاصا بغنائها الأغنية العربية على موقعها الرسمي عبر اليوتوب في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي. وحتى الثاني عشر من هذا الشهر تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو تسعمائة ألف مرة مما يدل على أنها نجح في اثارة استجابة كبيرة من عشاقها في الدول العربية.

وبدأت فكرة غناء الأغنية العربية لهذه الفرقة عندما شاركت في برنامج "لقاء النجم " في قسمنا العربي حيث قدمت الفرقة بعض مقاطع هذه الأغنية باللغة العربية لأول مرة حتى تنجح في استجلاب تجاوب حار من قبل مستمعينا.

ونالت الفرقة تشجيعا كبيرا من هذا التجاوب فقد قررت إنتاج فيديو "لا بزاف" الجديد من خلال إضفاء المزيد من إتقان الغناء وجمال الصورة، وأدهشت الجميع بقدرتها على التحدث باللغة العربية.

وازداد عدد مرات مشاهدة الفيديو عبر يوتوب ازديادا كبيرا ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في المستقبل أيضا. وتحت الفيديو، علّق حوالي ثلاثين ألف شخص إعجابا بهم.

يذكر أن وسائل الإعلام العربية طلبت من الفرقة إجراء مقابلات من أجل المزيد من التواصل مع عشاقها العرب. كما استجاب أعضاء فرقة "ذا فايف" صاحبة الأغنية لفرقة بي آي جي.

وقامت الفرقة العربية بتقاسم فيديو بي آي جي عبر موقعها للتواصل الاجتماعي ووصفت فيديو بي آي جي بأنه جميل جدا وأنه شرف كبير لها أن تغني فرقة كورية أغنيتها.